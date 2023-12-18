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قرار عاجل من ألمانيا بشأن 47 ألف مهاجر

12/18/2023 8:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن أكثر من 47 ألف مهاجر، يعيشون في ألمانيا طيلة سنوات بدون تصريح إقامة ، قد تم منحهم أخيرا تصريحا مؤقتا هذا العام في إطار برنامج جديد.

وقالت الوزارة إنه بحلول نهاية أكتوبر الماضي تمت الموافقة على 47 ألف و531 طلب بموجب ما يسمى بقانون فرص الإقامة .

وبحسب الوزارة لم يتم تسجيل الطلبات المرفوضة أو التي يجري البت فيها .

يذكر أن قانون فرص الإقامة دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2022.

ويهدف القانون إلى عرض منفذ للرعايا الأجانب نالذين يعيشون في البلاد على مدى سنوات بدون الحصول على وضع قانوني.

وبموجب القانون ، أي شخص عاش في البلاد لمدة خمس سنوات على الأقل حتى 31 أكتوبر 2022 ولم يتم إدانته بجريمة جنائية وملتزم بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر ، سيمنح فترة مدتها 18 شهرا لتلبية متطلبات الإقامة طويلة الأمد.

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