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فلومينينسي يطيح بأحلام الأهلي المصري في مونديال الأندية

12/18/2023 8:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أطاح فلومينينسي البرازيلي بأحلام الأهلي المصري في بلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون مقابل، الاثنين، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية، في نصف نهائي البطولة.

الأهلي المصري كان الفريق الأفضل في الشوط الأول بعد أن نجح في فرض سيطرته على مجرياته، وصنع العديد من الفرص لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف.

تغير الوضع في الشوط الثاني بعد أن قلب الفريق البرازيلي الموازين لصالحه، ونجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب جون أرياس، قبل أن يضيف اللاعب جون كينيدي الهدف الثاني في الدقيقة 90.

ويواجه الفريق المصري، الخاسر من المواجهة التي تجمع بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره أوراوا ريدز الياباني في نصف النهائي الآخر، الثلاثاء، لخوض لقاء تحديد المركز الثالث والمقرر له الجمعة المقبل.

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