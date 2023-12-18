30 قارباً في كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية السبت

يترقب عشاق الرياضات البحرية التراثية في دبي، انطلاق منافسات النسخة السابعة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، السبت المقبل، وهي البطولة الأغلى والأهم في موسم سباقات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، ومسك ختام فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في 2023.

ويقام السباق في قناة دبي المائية، بمحاذاة ممشى الجداف، بالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية، على مسار انسيابي لمسافة 2.3 كلم، بين جمال الحاضر المتمثل في إطلالة برج خليفة، والخليج التجاري، وواجهة دبي هاربور كريك، ويجمع ما يصل إلى 300 بحار، على متن ما يزيد على 30 قارباً، سيتنافسون على الناموس الكبير في شوطين الأول الشوط (المحلي)، المخصص للقوارب النخبة العشرين في موسم بطولة دبي والشوط (المفتوح)، الذي تشارك فيه قوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون، وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات.

ويحظى الحدث المرتقب، بأهمية كبيرة، كونه يجمع النخبة من عشاق هذه الرياضة، التي تمثل عبق التاريخ وأصالة الماضي، في إحياء الموروث الشعبي لدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي. وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نظم النسخة الأولى من السباق موسم 1997-1998.

تجهيز

وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التجهيز والتحضير لإنجاح الحدث، الذي سيتحول إلى مهرجان وكرنفال بحري كبير، يعكس مكانة السباق، الذي أصبح مناسبة رياضية بحرية تراثية كبيرة، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

مشاركة كبيرة

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نظم في الموسم الرياضي البحري الحالي 2023-2024، سباقي الجولتين الأولى والثانية، بمشاركة كبيرة من أبناء الدولة والأشقاء من دول مجلس التعاون والجاليات.

وشهدت الجولة الأولى من بطولة دبي، فوز القاربين ((العاصفة 36)) و((كي إتش كي 54))، بالشوطين المحلي والمفتوح، فيما كان الفوز في الجولة الثانية من نصيب القاربين ((أطلس 39)) بطل الشوط المحلي، و((شباب صحار 22)) بطل الشوط المفتوح.

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