اتحاد الغولف يكرّم الفائزين في البطولة العربية بالسعودية

حرص اتحاد الغولف، على تكريم المنتخبات الوطنية الفائزة بالمركز الأول في البطولة العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، وحقق خلالها منتخبا البنين والسيدات إنجازات لافتة ومشرفة للمرة الأولى على المستوى العربي، حيث توشحوا بالذهب والفضة وأعلنوا عن أنفسهم أبطالاً وبطلات للعرب على مستوى قواعد اللعبة ومنتخبات السيدات بوطننا العربي.

وتقدم اللواء طيار ((م)) عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، مسؤولي اتحاد الغولف، في تكريم لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وحثهم على بذل المزيد في سبيل حصد مزيد من الإنجازات لرياضة الغولف الإماراتي.

تهانٍ وتفاؤل

ونقل اللواء الهاشمي، تحيات وتهاني الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة ومباركتهم لأبنائهم وبناتهم بهذا الحصاد الوفير، مؤكدين استمرارية توفير الدعم والرعاية وبمزيد من الاهتمام والذي يستهدف ترسيخ وتعزيز هذه الإنجازات، ومجددين الثقة الكاملة بأصحاب الإنجازات والذين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأشاد اللواء الهاشمي، بالنتائج التي وصفها بالرائعة وخاصة لقواعد اللعبة بدولتنا وفي أول ظهور لمعظم لاعبينا من الجنسين وبتفوقهم على أقرانهم بمعظم الدول العربية في ظل التواجد القوي للاعبين واللاعبات العرب.

إشادة وثقة

كما ثمن الهاشمي هذا التفوق قائلاً: لقد طوينا صفحة التواجد في البطولات من أجل المشاركة وانتقلنا والحمد لله من المشاركة من أجل المنافسة والتحليق عالياً بحصد الألقاب والبطولات، ما تحقق بفضل عطائكم وأدائكم المميز والمنشود يبعث على التفاؤل بالمستقبل المشرق، والذي وضعناه في بؤرة ومقدمة أهدافنا واستراتيجيتنا نحو الطريق الصحيح لظهور جيل جديد ومتميز والحمد لله لقد وضعتم أقدامكم بقوة وثبات على منصات التتويج والتي أثلجت صدورنا في اتحاد الغولف، مؤكداً أن استراتيجية مجلس إدارة اتحاد الغولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، تسير في الاتجاه الصحيح، والتي ترجمها أبناء الإمارات على أرض الواقع باعتلائهم منصات التتويج.

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