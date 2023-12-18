برشلونة ونابولي أبرز مواجهات دور الـ16 بـ«أبطال أوروبا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أسفرت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أقيمت أمس، بمقر الاتحاد الأوروبي في نيون السويسرية ، عن مواجهات من العيار الثقيل، فيما جاءت سهلة لمانشستر سيتي، حامل اللقب، حيث يواجه كوبنهاجن، وسيكون إنتر ميلان، على موعد مع مباراة صعبة أمام أتلتيكو مدريد، ويلتقي نابولي مع برشلونة في أبرز المواجهات، ويلعب ريال مدريد، أكثر الأندية المتوجة باللقب مع لايبزج، ويواجه بورتو البرتغالي فريق أرسنال، وباريس سان جرمان مع ريال سوسيداد، وأيندهوفن مع بوروسيا دورتموند، ولاتسيو مع بايرن ميونيخ.
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