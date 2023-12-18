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برشلونة ونابولي أبرز مواجهات دور الـ16 بـ«أبطال أوروبا»

12/18/2023 7:31:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسفرت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أقيمت أمس، بمقر الاتحاد الأوروبي في نيون السويسرية ، عن مواجهات من العيار الثقيل، فيما جاءت سهلة لمانشستر سيتي، حامل اللقب، حيث يواجه كوبنهاجن، وسيكون إنتر ميلان، على موعد مع مباراة صعبة أمام أتلتيكو مدريد، ويلتقي نابولي مع برشلونة في أبرز المواجهات، ويلعب ريال مدريد، أكثر الأندية المتوجة باللقب مع لايبزج، ويواجه بورتو البرتغالي فريق أرسنال، وباريس سان جرمان مع ريال سوسيداد، وأيندهوفن مع بوروسيا دورتموند، ولاتسيو مع بايرن ميونيخ.

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