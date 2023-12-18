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118 خيلاً في بطولة العرب لمربي الخيل العربية

12/18/2023 7:31:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، تنطلق اليوم النسخة الثالثة من بطولة العرب لمربي الخيل العربية المخصصة للملاك والمربين العرب، في الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب.

وتستمر البطولة، التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية لمدة يومين بمشاركة 118 من الخيول العربية من داخل الدولة وخارجها، تتضمن 6 خيول من سلطنة عمان. وتعد بطولة العرب لمربي الخيل العربية فريدة من نوعها بتخصيصها للمربين العرب، وتمنحهم الفرصة لعرض إنتاجهم في بطولة تصنيف ((C)) دولي وفقاً للوائح ((الإيكاهو)).

وتبدأ فعاليات اليوم الأول بالفئة الأولى المخصصة للفلوات ،والمهرات، ثم الأفراس، ثم تبدأ فعاليات الخيول الذكور بالأفلاء.

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