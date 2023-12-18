تسجيل 20 ألفاً في النسخة 24 لماراثون دبي

أكدت اللجنة المنظمة لماراثون دبي الإقبال الكبير على التسجيل في الماراثون حيث وصل العدد حتى الآن إلى 20 ألف مشارك، وتأمل اللجنة أن يصل إلى 25 ألفاً، ويستمر التسجيل عن طريق موقع الماراثون على الإنترنت حتى 30 الجاري.

وكان عدد المشاركين وصل إلى 35 ألفاً قبل جائحة كورونا.

ووجهت اللجنة المنظمة للماراثون، الدعوة إلى أسطورة سباقات الماراثون في العالم الإثيوبي هايلي جيبرا سيلاسي، لحضور فعاليات النسخة الـ24 من الماراثون الذي يقام 7 يناير 2024.

ويعد جيبرا سيلاسي ((50 عاماً))، أسطورة سباقات الماراثون في العالم بعدما حطم أكثر من 27 رقماً عالمياً، ونال العديد من الألقاب العالمية والأولمبية خلال مسيرته، وسبق أن شارك في ماراثون دبي عدة مرات، وحقق لقبه 3 مرات متتالية أعوام 2008 و2009 و2010 على التوالي.

ويقام ماراثون دبي في نسخته الجديدة، على طريق أم سقيم امتداداً إلى شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويمر خلاله المتسابقون على أبرز المنشآت السياحية في دبي وأبرزها برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة.

وأعلن الفلبيني يوب ديوب عميد العدائين في الماراثون عن مشاركته في النسخة المقبلة، وسبق لديوب المشاركة في السباق الرئيسي 16 مرة.

3 فئات

وينقسم الماراثون إلى 3 فئات هي: سباق الماراثون للمحترفين (42.195 كم)، و10 كم للهواة، و4 كم للمبتدئين، وتتاح المشاركة في الماراثون لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم لكافة الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

اجتماعات

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات بين اللجنة المنظمة ومجلس دبي الرياضي والإدارة العامة للمرور في دبي، وستعقد اللجنة اجتماعات لاحقة مع جميع الجهات المعاونة لبحث كل سبل دعم الحدث حتى يخرج الحدث في أبهى صورة خلال مساره الحالي.

وأشادت اللجنة المنظمة بالدعم الذي يحظى به الماراثون من مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ومعالي مطر الطاير نائب الرئيس، كما أشادت بدعم الرعاة والشركاء.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تقديم عدة مفاجآت بنسخة 2024، حيث قدمت مجموعة الغرير سيارة للسحب عليها للمقيمين داخل الدولة والمشاركين في السباق الرئيسي، كما ستدعم المنظمين بمجموعة سيارات بينها السيارة المقدمة ((ساعة توقيت السباق))، كما يقدم أديداس حذاءً جديداً للجري يحمل شعار ماراثون دبي بالتزامن مع النسخة 24.

تنسيق

ونوهت اللجنة المنظمة بوجود تنسيق كامل مع مجلس دبي الرياضي، وأبدى سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر آل رحمة الأمين المساعد، تعاوناً كبيراً، وتم عقد اجتماع تنسيقي مع مرور دبي، فيما تعقد اجتماعات لاحقة لبحث كل سبل دعم الحدث حتى يخرج في أبهى صورة وبنفس القوة، خاصة وأن البداية والنهاية ستكون من أمام أكاديمية شرطة دبي مروراً بشارع الجميرا، ووصولاً إلى موقع علم الاتحاد التاريخي والعودة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز