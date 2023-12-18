اصنع قصتك الخاصة

قرأت في أحد الكتب عن تجربة مؤلف مع برامج وطرق لتطوير الذات، ورغم أن تلك القراءة كانت منذ زمن ليس بقليل، لكنني لم أنسَ رأيه حول تلك التجارب، وقد فكرت في آرائه عدة مرات ولم أجد جواباً شافياً إلا اليوم، لكن أولاً سأحدثكم عن تجربة ذلكم المؤلف مع برامج تطوير الذات التي أتبعها، فقد كان ينتقدها بشدة، بل وقد كتب أنها سببت له مشاكل نفسيه بسبب المثاليات غير الطبيعية فيها، خاصة البرامج الخمسة التي انضم إليها، فقد جعلته يتساءل عما إذا كان هو الوحيد الذي يعتقد أنها بشكل مبالغ فيه أو أنه هو الذي لا يملك القدرة على تطوير شخصيته؟ وبعد تلك التجربة الفاشلة قرر المؤلف أن يبتعد عن تلك البرامج بشكل نهائي.

والسؤال البديهي هل كانت تلك البرامج التي التحق بها ذلك المؤلف خاطئة؟ أم أنها برامج غير علمية ولم تصدر من مختصين في تطوير الذات؟ أم أن المشكلة في شخصية المؤلف نفسه؟.

في الحقيقة، إن ذلك ليس عائداً إلى تقصير في تلك البرامج التي انضم إليها، فهي خمسة حسبما ذكره، ومن غير المعقول أن تكون جميعها تعاني من نفس المشكلة، إذاً الشيء الذي يرجحه الأغلبية هو أن المشكلة في شخصية الكاتب، لكن ذلك غير صحيح أيضاً.

إن المثالية التي كان الكاتب يتحدث عنها غير موجودة بالفعل، بل يوجد في حياته أشياء تمنعه من أن يعتبر تلك الدروس طبيعية، فقد كان يعاني من مشاكل مالية وضغوط حياتية تحدث عنها في جزء من كتابه، وقد ادخر من أمواله الكثير من أجل تلك البرامج الخاصة بتطوير الذات، معتقداً بأنه إذا قام بإصلاح عيوب شخصيته فسيصلح مشاكله الحياتية.

ما هو هدفي إذاً من أن أسوق لكم هذه القصة؟ وما هي النقطة التي أريد الوصول إليها؟.

إن تلك الأمور قد لا تصلح دائماً، أعني بكلمة «الأمور» أنك قد تبحث عن قصص ودروس لكي تستفيد منها في حياتك، وهذا الشيء رائع، لكن تلك القصص قد لا تساعدك على وضع قيم ومبادئ لحياتك، ولن توجهك دوماً إلى الطريق الصحيح، لأنه في كثير من الأحيان من الضروري أن تخوض تلك التجارب بنفسك، وأن تبني قصتك الخاصة، فالأشخاص الذين كتبوا قصصهم ليشاركوا العالم تجاربهم في الحياة، ليسوا على علم بما سيترتب على قراراتك واختياراتك، ولا أحد يستطيع أن يخبرك بأن تلك الخطوات بالضبط هي التي ستجعلك تنجح.

ستجد القصص والتجارب في كل مكان، والنصائح التي يطرحها الناس بحسن نية متنوعة وكثيرة، لكنها ليست دوماً نصائح صحيحة، لأن أولئك الأشخاص كانوا يحكون قصصهم الخاصة، وليست قصتك أنت، وظروفهم التي أحاطت بهم وليست ظروفك أنت.

إن كل ما يستطيع فعله مقدمو تلك النصائح، هو إعطائك زيادة في وعيك وفهمك للحياة بشكل عام، لكنهم لن يوجهوك نحو الطريق الصحيح دوماً، لذلك ثق بنفسك واستمتع برحلتك، فهناك طرق كثيرة حتى تصل إلى أهدافك.