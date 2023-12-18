الإنجاز وإكمال المسير

لفتت انتباهي إحدى السيدات في ملتقى تعبير الأدبي، حين قالت، إن سبب نجاح إصدار كتابها الأول هو وضعه ضمن أهداف السنة الجديدة، واتخاذ قرار جاد حينها للتفرغ وقضاء ساعات محددة للتخطيط والعمل على فصول الكتاب يومياً، والالتزام والبحث عن المصادر المتنوعة والتعديل والمراجعة المستمرة.

كانت تنعش طاقتها من خلال الاقتراب من الكُتاب وأصحاب الشخصيات الملهمة والابتعاد كل البعد عن المشتتين والسلبيين ومن لا يكترثون مطلقاً لنجاحها، وهذا بحد ذاته جعلها مفعمة بالحيوية وقادرة على تحقيق جميع الأهداف المرجوة.

عادةً يسعى الأغلبية إلى تحقيق أهدافهم في كل عام، ولكن بالرغم من أن الكثيرين يؤمنون إيماناً مطلقاً بأهمية تحقيقها إلا أن البعض قد يتقاعس أو يجد صعوبة بالغة في التخطيط وتحقيق تلك الأهداف، فكيف بإمكاننا استعادة زمام الأمور حين نفقد السيطرة على مجريات الأحداث في حياتنا؟

من المهم ممارسة الحديث الذاتي الإيجابي الذي بإمكانه تغيير نظرتنا تجاه المواقف الصعبة التي مررنا بها في السابق، حيث سيشجعنا ذلك بلا أدنى شك على بذل أقصى الجهود، وسنجد أنفسنا قادرين واثقين ومتمكنين من إحداث نقلة نوعية في حياتنا بشكلٍ أفضل. كما إنّ وجود أشخاص مخلصين وداعمين يمكننا الاعتماد عليهم أمر لا يقدر بثمن، فمن خلال اتصال أو دعم وتوجيه صادق سيعيد شحن طاقتنا الإيجابية من جديد.

وللتمكن من الالتزام بمخطط الأهداف، يجب أن ندوّن المخططات بشكل كتابي ومحاولة تقسيم العام الجديد إلى أربعة أرباع، وتجنب إجهاد وضغط النفس، فالحياة تحتاج دائماً إلى مرونة، ولنحرص على تقييم المخطط كل 3 أشهر. كما أنه بإمكاننا تعليق ورقة فيها جميع أهدافنا في مكان نراه كل يوم، فنتابع ما تمكنا من تحقيقه، فيعطينا ذلك حافزاً ودفعه داخلية للاستمرار والشعور بالفخر والاعتزاز، للإنجاز وإكمال المسير.