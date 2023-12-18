لغتنا العربية لا تنتظر منا احتفالاً مؤقتاً

اليوم العالمي للغة العربية هو يوم الأمة العربية ويوم ميلادها وموطن عظمتها وتطورها.

لذلك يحتفي العالم في 18 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية باعتبارها أحد أهم أركان التنوع الثقافي للبشرية، ولغة الحضارة العربية الإسلامية، ولغة العلوم والمعرفة والآداب.

إنّ لغتنا العربية بأحرفها الثمانية والعشرين تتكفل لنا أن نرسم البهجة والمحبة والفرح والخير وكل الصور على وجوهنا، فهي لغة البيان الذي يصور أجمل الصور.

في هذا اليوم يُفتخر باللغة العربية ملكة متوجة تربط على قلوب رعيتها، وتجمعهم في ظلها الذي صار يمتد لكل بقاع الأرض، وقد وقعت في قلوبهم موقعاً جديراً بكل تقدير واحترام.

إن اللغة العربية أنقى اللغات وأدقها في التعبير، وإنها متفردة في طرق التعبير بأساليبها المتنوعة واشتقاقاتها الفنية، لا يدرك جمالها إلا من أبحر فيها.

هناك تراجع واضح بشأن العربية لصالح تعليم الإنجليزية في جميع المستويات التعليمية، بسبب غياب مراكز البحث اللغوي واقتصار نشاط أقسام اللغة العربية في الجامعات على المجهود التدريسي ومحدودية الإمكانات المتاحة لمجامع اللغة العربية والنقص الفادح في الخدمة العلمية والتقنية للغة العربية .

الخوف من أن تبدو اللغة العربية شبه ضائعة في وسط هذا الخضم مع أنها تتمتع بمزايا دينية وتاريخية وجغرافية واقتصادية.

يجب أن نسارع إلى إنقاذ لغتنا العربية.. لقد كُتب الكثير في هذا المجال ولكن النتائج ظلت حتى الآن معكوسة، أي أن وضع اللغة العربية ظل في تراجع مستمر.. لم يعد الصمت ممكناً، وأقولها بصراحة إننا نحتاج الآن إلى حملة شعبية شاملة لنصرة اللغة العربية بعد أن أصبحت جهات رسمية عربية عديدة تتغاضى عن قيام مؤسساتها التعليمية بإهمال اللغة العربية في مختلف مستويات التعليم بل تحميها وتمدها بالعون في حالات عديدة تكون فيها مخالفة للدساتير والمبادئ المتوارثة واضحة وضوح الشمس.

لغتنا العربية لا تنتظر منا احتفالات مؤقتة بها، ثم التجاهل لمكانتها في تفاصيل حياتنا بل تحتاج إلى احتفاء بها يمكّنها في ممارساتنا اليومية، بما يحفظ شأنها، ويعلي قدرها.