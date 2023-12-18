كيف نجحت تايلاند في إطلاق رهائنها بغزة؟

جاءت أحداث غزة لتسلط الأضواء على حجم العمالة الآسيوية في إسرائيل وأوضاعها، بعيد مقتل عدد من العمالة التايلاندية، وأسر بعضهم كرهائن، ضمن 242 مواطناً إسرائيلياً وأجنبياً من جنسيات مختلفة.

وعلى حين يعيش في إسرائيل نحو مئة ألف فلبيني، يعمل معظمهم في المدن الرئيسة كفنيين وممرضين، يعمل نحو 30 ألف تايلاندي في مهن زراعية وصناعية بسيطة في المناطق الصحراوية، بالقرب من خطوط التماس مع قطاع غزة.

ومن هنا، وجد هؤلاء التايلانديين أنفسهم بين ضحايا عملية حماس الأخيرة في 7 أكتوبر المنصرم، حيث قتل 34 تايلاندياً، وأصيب 19، وتم احتجاز 24 منهم من قبل حماس كرهائن، ليكونوا الجنسية الأكثر عدداً لجهة الاحتجاز.

وعلى الفور، بدأت بانكوك عملية دبلوماسية هادئة وجريئة، لإطلاق سراحهم، وتأمين عودتهم إلى بلادهم. هذه الدبلوماسية استرعت انتباه وسائل الإعلام الآسيوية، وسط كيل المديح لها، خصوصاً بعد نجاحها في إطلاق سراح ما لا يقل عن 17 مواطناً من المحتجزين، في صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس، وهو ما فشلت فيه دول أخرى أكثر نفوذاً. فماذا فعلت تايلاند يا ترى؟.

الحقيقة أن حكومة تايلاند استخدمت بحرفية ورقة الحياد، بإعلان رئيس الوزراء ((سريتا تافيسين)) في 29 أكتوبر، أن تايلاند دولة محايدة ومسالمة، وليست جزءاً من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، فيما أكدت وزارة الخارجية التايلاندية، أن بانكوك تدين جميع أشكال العنف، أياً كان مصدره.

لاحقاً، أطلق رئيس مجلس النواب التايلاندي ((وان محمد نور ماتا))، وهو من الأقلية المسلمة، التي يربو عددها على سبعة ملايين نسمة، مبادرة لإرسال وفد من زعماء المسلمين التايلانديين إلى طهران، للتفاوض حول مصير الرهائن مع إيران، وكي تنجح المبادرة، حرص التايلانديون على أن يضم الوفد الذي توجه إلى طهران في 27 أكتوبر الماضي، ممثلاً عن مسلمي تايلاند، هو عضو البرلمان السابق عن مقاطعة ناريتوات الجنوبية ذات الأغلبية المسلمة ((أريبين أوتارسين))، وممثلاً عن مسلمي تايلاند، هو ((ليربونغ سيد)) كمندوب عن شقيقه ((سيد سليمان الحسيني))، علاوة على شخصية مسلمة ثالثة، كممثل شخصي لرئيس مجلس النواب.

عقدت هذه الشخصيات الثلاث مفاوضات معقدة في طهران، استمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة، مع دبلوماسيين إيرانيين كبار، ومع ممثل ((حماس)) في طهران، خالد قدومي، حيث أكدوا لهم مجدداً أن تايلاند لا تعادي أي طرف من أطراف النزاع، وأنها تحتفظ بعلاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وكافة الدول العربية والإسلامية، وكذلك مع ممثلي الشعب الفلسطيني، وأن ما يهمها فقط هو سلامة رعاياها الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة على السفر إلى إسرائيل، للعمل في منشآت مدنية بحتة، بموجب عقود محددة.

لم تكتفِ بانكوك فقط بهذه المبادرة، التي اعتبرت مفتاحاً مهماً لنجاح دبلوماسيتها، وإنما أضافت إليها تحركاً آخر، تولاه وزير خارجيتها ((بارنبري باهيديا نوكارا))، الذي سافر على عجل إلى كل من مصر ودولة قطر، لتوسيطهما في عملية الإفراج عن المحتجزين، بحكم وجود قنوات اتصال لكلتا الدولتين مع حركة حماس.

هذا، ناهيك عن لقاء تم في الدوحة بين الوزير التايلاندي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي كان في زيارة لقطر، حيث دعا الأول الثاني إلى استخدام مساعيه لدى ((حماس))، لإنهاء معضلة المواطنين التايلانديين، مع استعداد بانكوك لتأمين وسيلة انتقالهم فوراً إلى بلادهم.

ويبدو أن تحرك الوزير التايلاندي في مصر، كان الأكثر نجاحاً، بدليل إطلاق سراح 14 رهينة تايلاندية ورهينة فلبينية واحدة، كجزء من صفقة منفصلة بين حركة حماس والحكومة المصرية، في 24 نوفمبر الماضي. وفي 26 نوفمبر، تم إطلاق سراح ثلاث رهائن آخرين، ليصبح مجموع من أطلق سراحهم 17 رهينة من أصل 24.

الغريب في الأمر، أنه في أعقاب هذه المساعي الدبلوماسية الناجحة، راح كل من وزارة الخارجية التايلاندية، ومجلس النواب التايلاندي، يعزي ما تحقق إلى جهوده وحده.