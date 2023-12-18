سبب واحد للمجازر!

إذا قصرنا سبب كل الجرائم التي تتم على أرض غزة وحددناها في شخص نتنياهو – فقط – فإننا علمياً نقوم بتسطيح السبب ونرتكب خطأ جسيماً في حق فلسفة التاريخ، وحق الأدوات العلمية لتفسيره وفهمه.

ويقول ((أدوار كار)) في كتابه البديع ((ما هو التاريخ؟)): ((إن تفسير غليان اللبن على أنه نتيجة ارتفاع درجة الحرارة قد يكون صحيحاً لكنه ليس التحليل السليم وليس السبب الوحيد)).

ويرى أينشتاين، مكتشف قانون النسبية، ((أنه لا يوجد مسبب واحد فقط لتفسير أي ظاهرة علمية)).

إذن في حالة غزة، ما هي جملة الأسباب التي أدت لما وصلنا إليه:

تاريخياً: صراع اليهودية والمسيحية، وصراع الوجود العربي مع الوجود العبراني.

تاريخياً: اتفاق السلطنة العثمانية وهي تحتضر على التضحية بالعالم العربي ومنها فلسطين للإنجليز.

تاريخياً: معاهدة سايكس بيكو 1916.

تفاعل قرارات مؤتمر ((بازل)) لإقامة وطن قومي لليهود.

بدء تشجيع هجرة اليهود قبل الحرب العالمية الثانية وزيادتها بعد الشعور بضرورة التكفير عن ذنب محارق هتلر.

قرار التقسيم لفلسطين ورفض العرب له.

ظهور عبد الناصر وحربي 1956 و1967.

حدثت حرب 1973 لتؤدي إلى معاهدة السلام ثم اتفاق أوسلو.

وصول نتنياهو للحكم واستمراره كأطول رئيس حكومة في إسرائيل، ووصول ((حماس)) للسلطة في غزة.

((القسام)) تعد لضربة جديدة عقب جولات الصراع مع إسرائيل.

نتنياهو يعتقد أنه استحوذ على ((حماس)) بعد موافقته على تحويل قطر للدفعات الشهرية لغزة وأنه بذلك قسم الصف الفلسطيني.

إيران تقرر عدم المواجهة المباشرة مع إدارة بايدن مقابل الإفراج التدريجي عن أرصدتها ورفع العقوبات.

قرار إيران بتحريك الوكلاء في المنطقة.

عملية ((طوفان الأقصى)) بدأت لأسباب خاصة بـ((حماس)) للانتقام من إسرائيل، ومن أجل تحقيق شعبية في الشارع الفلسطيني، ولتحريك القضية سياسياً ولتدعيم قيادة ((القسام)) أمام ((حماس)) ولإفساد أي محاولات للتقارب بين تل أبيب والرياض، بما يخدم مصالح طهران.

رد فعل نتنياهو المتهم جنائياً، والضعيف سياسياً، والأسير السياسي لتيار اليمين الديني، والمحرج أمام المؤسستين العسكرية والأمنية لإهماله تحذيراتهما من العملية المقبلة من ((حماس)).

الجيش يريد رد كرامته، ((الموساد)) و((الشين بيت)) يريدان إثبات عدم فشلهما الأمني.

جو بايدن، الديمقراطي، يريد إعطاء كل دعم لإسرائيل مقابل مقايضة ذلك بالدعم الكامل من ((الإيباك)) في معركته الانتخابية.

زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا المأزومون سياسياً واقتصادياً يريدون إثبات الولاء لقوة جماعات التأثير اليهودية في بلادهم.

السلطة الفلسطينية ما بين ضرورة دعم الأشقاء في غزة وبين العداء التقليدي مع ((حماس)).

وهناك مئات العناصر التي لا يتسع المجال لإحصائها وسردها لتفسير تاريخ ما حدث وأدى إلى مجازر غزة واستمرار العمليات العسكرية التي تسعى إلى إنهاء ((حماس))، وإنقاذ الرهائن، وتفريغ غزة من سكانها، وتحجيم ((حزب الله)) في آن واحد!! نعود ونقول، قصر التحليل على سبب واحد، مهما كان تأثيره، هو تسطيح مخلٍ لقواعد التحليل العلمي. هكذا علّمنا العلم، وهكذا يعلّمنا التاريخ.