أقول لحاسوبي: هل تعاني يا عزيزي كما أعاني؟

يقول الحاسوب: أعاني من ماذا يا عزيزي؟

أقول لحاسوبي: هل تعاني من السير بين حقول الألغام؟

يقول الحاسوب: أي حقول ألغام تعني، وأنا لم أخض حرباً قط، كما أنني لا أحب زيارة مناطق الحروب، لأنني مسالم بطبعي، لا أطيق رؤية منظر دماء القتلى والمصابين؟

أقول لحاسوبي: سأغيّر صيغة السؤال إذن، هل تعاني من السير بين الأشجار المليئة بالأشواك؟

يقول الحاسوب: أي أشجار مليئة بالأشواك هذه التي أعاني من السير بينها يا عزيزي؟ نحن نعيش في مدينة عصرية كبيرة، بعيدة عن الأرياف والحقول والمزارع.

أقول لحاسوبي: لم أعهدك ثقيل الفهم، كما أراك الآن يا عزيزي.

يقول الحاسوب: ولم أعهدك غامض العبارة، كما تبدو لي الآن يا عزيزي.

أقول لحاسوبي: كتبت اليوم فكرة ثم مزقتها.

يقول الحاسوب: لا تقل مزقتها، بل قل مسحتها أو احتفظت بها في ذاكرة حاسوبي أو هاتفي الذكي، فالناس لم يعودوا يمزقون ما يكتبون كما كانوا يفعلون سابقاً، لأن عصر الكتابة على الورق ولّى، وحلت محلها الكتابة على الحواسيب والألواح الرقمية والهواتف الذكية.

أقول لحاسوبي: لم أعهدك سفسطائياً كما أنت الآن، بل عرفتك قليل الجدل.

يقول الحاسوب: علمتني الحياة أن أكون مجادلاً أحياناً، أمتطي صهوة الكلام لأصل إلى المعاني.

أقول لحاسوبي: تعلمنا منذ الصغر أن الخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين.

يقول الحاسوب: هذا ليس صحيحاً بالمطلق يا عزيزي، ذلك أن أقصر مسافة بين نقطتين، تتوقف على هندسة الجسم نفسه، فنحن عندما نعيش على أرض مسطحة، يكون الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، لكن الأرض التي نعيش عليها كروية كما تعلم، وأقصر مسافة بين نقطتين على سطح كروي هو قوس، وليس خطّاً مستقيماً.

أقول لحاسوبي: زرعنا الكثير، ولم نحصد سوى القليل.

يقول الحاسوب: يبدو أن المهارة تنقصنا يا عزيزي.

أقول لحاسوبي: ولماذا لا تكون الأرض التي نزرع فيها قليلة الخصوبة؟

يقول الحاسوب: نحن دائماً نبحث عن مبررات كي نلقي عليها فشلنا عندما لا نصل إلى أهدافنا.

أقول لحاسوبي: الفشل درجات يا عزيزي، ولو كان له مقياس كمقياس ((ريختر))، الذي يستخدمه علماء الجيولوجيا لقياس قوة الزلازل، لقسنا عليه حجم فشلنا.

يقول الحاسوب: أعوذ بالله من الزلازل، لا أحب تشبيه حالنا بها، ألا يكفي العالم ما يدور فيه من صراعات وحروب، كي تأتي الزلازل لتقضي على ما تبقى من حياة وبشر؟

أقول لحاسوبي: ها أنت تعود بنا إلى ميادين الحروب التي ابتعدنا عنها قبل قليل، وفضلنا عليها حقول الأشواك.

يقول الحاسوب: يبدو لي أننا نسير في دائرة مغلقة، فما نبتعد عنه نعود إليه مرة أخرى، ألا ترى أننا نقوم بإضاعة وقتنا في ما لا جدوى منه؟

أقول لحاسوبي: الدائرة شكل هندسي جميل، بلا زوايا قائمة ولا حادة أو منفرجة، وقد كانت محط اهتمام حكماء الإغريق قديماً.

يقول الحاسوب: لسنا إغريقاً يا صديقي، ولا نبحث عن حكمتهم، ولكن يبدو لي أنك تبحث عن فكرة، وما أنا إلا معبر أو ممر إلى فكرتك هذه.

أقول لحاسوبي: معاذ الله يا عزيزي أن أجعل منك معبراً أو ممراً، ولا أحتاج إلى معبر أو ممر للوصول إلى أفكاري.

يقول الحاسوب: أحاول أن أساعدك من خلال طرحٍ مقبولٍ لفكرةٍ لم تخطر على بال بشر.

أقول لحاسوبي: كل الأفكار مطروقة قبلنا وستُطرَح بعدنا. المهارة تكمن في كيفية الدخول إليها، وتناولها من زاوية مغايرة، وعرضها بأسلوب مختلف.

يقول الحاسوب: يبدو لي أنك قد استسلمت، وهذا طبع لم أعهده فيك.

أقول لحاسوبي: علمتني الحياة أن الثوابت قليلة، والمتغيرات كثيرة.

يقول الحاسوب: هذه وجهة نظر، وليست نظرية.

أقول لحاسوبي: سوف أكتبها إذن، طالما أنها وجهة نظر لا تقدم ولا تؤخر.

لا أعرف من وما الذي أنهى الحوار فجأة، جهاز الحاسوب الذي انطفأ، أم أنا الذي بقيت جالساً في مكاني، أعيد قراءة الحوار من الذاكرة التي توشك على الانطفاء هي الأخرى.