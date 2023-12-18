لمسات الخير تزهر في «حتا»

شتاؤنا جميل، وأرضنا تبهر الأنظار في هذا الفصل القصير والرائع، يد مباركة ألهمها رب العزة، زرعت وروت وتابعت وبنت ومدت المياه، وحفظت السيول في الوديان، وجنت الخير، الذي عم الجميع.

في هذه السنة نحتفل ببقعة غالية مع بداية الشتاء، ضمن أفكار ومبادرات صاحب الرؤية، من يغير المستحيل إلى واقع ملموس وحاضر بيننا، ففي كل عام كانت لدينا منطقة جديدة يحتفى بها، ونتعرف عليها، فإذا بنا نكتشف أننا غبنا عن الجغرافيا والتاريخ والتضاريس داخل الوطن، وأننا ما نزال نفاجأ بإنجازات محمد بن راشد، التي سمعنا بها أفكاراً وأحلاماً، ولم نتخيل أنها أصبحت حقيقة.

آخر زياراتي لمنطقة ((حتا)) كانت قبل 30 عاماً، وربما أكثر قليلاً، وأتذكرها جيداً، فقد كانت رائعة بطبيعتها البكر، تحتضنها الجبال، وتمر عليها المياه المتجمعة خلف سد صغير، وبحيرة بدأت تتشكل، وعشت مع هذه الذكرى حتى سمعت قبل أيام بأن ((شتانا في حتا))، فهذا يعني أن الشتاء هذه السنة يختلف، وتأكدت من ذلك بعد أن شاهدت الصور والأفلام في وسائل الإعلام المختلفة، وكم تمنيت أن أكون هناك، حتى أشاهد على الطبيعة لمسات شيخنا، التي لم تمر على أرض إلا أزهرت، وتفاخرت بحلتها الجديدة الجامعة للتطور والتقدم، والتنمية مع المحافظة على الإرث المتأصل، فالمكان أصبح أكثر إبهاراً بمشاريعه الجاذبة للسياح المحبين للطبيعة، وأولئك الهواة للرياضات الجبلية والمائية، ليس في الشتاء فقط، بل في كل المواسم، والميزة التي امتازت بها ((حتا)) أن أهلها هم المستضيفون للزوار، فكل جديد بها خلفه شاب أو شابة، وكل مزرعة وبيت حولها أصحابها إلى استراحات وفنادق، فقد كانت توجيهات الشيخ محمد بن راشد الاستفادة من الطاقات والإمكانات المحلية لدعم التنمية في المنطقة.

شتاؤنا قصير، ولكنه ممتع، وعندما يكون ((شتانا في حتا)) لا بد أن نكون مع الزوار خلال هذا الموسم.