لأنني ابنة حي تقليدي جداً من أحياء مدينة دبي، ولدت فيه وأمضيت طفولة منطلقة في هذا الحي، لذلك فأنا أحن دائماً إلى الأمكنة والأحياء القديمة في دبي، ولأن معظم أحيائنا التي ولدنا فيها وعرفتها شقاوات طفولتنا قد أصبحت أثراً بعد عين، لذا اكتفينا بالأحياء المرممة التي صارت أقرب إلى أماكن الفرجة والسياحة، وهذه ربما تذكر وتستعيد شيئاً مما كان، لكنها حتماً لا تقول كل الحكاية ولا تقدم الصورة كاملة!

حين يغلبني الحنين أكثر أجدني أسأفر باحثة عن تلك الأحياء، حيث أجدها كما هي مستقرة في تلافيف دماغي كزهرة ياسمين لم تفقد عبيرها. إن لهذا الحنين أسبابه، وأظن أن أول تلك الأسباب فقدان أحيائنا التي غادرناها باكراً قبل أن تشبع أيامنا منها، وكأننا كنا نظن أننا سنغادرها ونعود بعد زمن، لكننا حين عدنا كانت الأحياء قد تلاشت!

عندما كنا أطفالاً لم نكن نعرف للحنين طريقاً، كان معنى بلا معنى، بلا إحساس، معنى لم نمتلك يوماً القدرة على لمسه أو تنفسه في ذلك العمر الصغير، أما حين صرنا شباباً صغاراً وانغمسنا في تأرجحات وخضات ذلك العمر فإن آخر ما كان يشغلنا هو الحنين أو ذكريات الأمس، لم نكن بعد قد مشينا تلك المسافة بين الحي والمدينة وبين المدرسة والجامعة، لقد كنا نطل على كل ما كان من مسافة قريبة، فنرى كل ما كان دون أن ينتابنا أي شوق أو حنين، بل في أحيان كثيرة كنا نخجل من ذلك الإحساس ومن اعترافنا ببؤس أحيائنا البسيطة، كنا نحلم بالمدن التي بدأنا نعرفها في الكتب والمجلات وكلام الكبار.

أمشي الآن في حي قديم من أحياء مدينة إسطنبول التي لم يمض زمن على مغادرتي لها، تحملني الطرقات من زقاق لآخر، أتلمس الجدران، وأستعيد تفاصيل الأبواب والنوافذ المسيجة بقضبان الحديد التي تلمع في ذاكرتي، أما أصوات الأذان الذي يتردد صداه في كل مكان فتعيدني إلى صورة جدي وأبي وهما يغادران إلى مسجد الحي، بينما جدتي تنادي نساء المنزل وتنادينا أن قوموا للصلاة واذكروا الله.