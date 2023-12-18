عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

صادق الاتحاد الأوروبي، أمس، على حزمة العقوبات الـ12 بحق روسيا، حسبما أعلنت الدول الأعضاء في التكتل.

وأعلنت بروكسل، أن الجولة الجديدة من العقوبات ضد موسكو تستهدف صناعة الماس، وأكثر من 140 مسؤولاً وكياناً، وتغلق الثغرات التي استخدمتها روسيا لتجاوز التدابير العقابية السابقة.

وجاء في بيان صحافي، أن الجولة الأخيرة من العقوبات تتضمن فرض حظر على استيراد وشراء ونقل الماس من روسيا، وتشديد السقف القائم على أسعار النفط الروسي.

وأفاد البيان بأن العقوبات الأخيرة ((ستوجه ضربة أخرى لقدرة (موسكو) على شن الحرب عبر استهداف القطاعات ذات القيمة العالية في الاقتصاد الروسي، وتجعل من الصعب التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي)).

وصرح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه ((من خلال الحزمة الـ12 من العقوبات، نطرح مجموعة قوية من القوائم الجديدة، والإجراءات الاقتصادية التي ستضعف آلة الحرب الروسية بشكل أكبر)).

وأضاف بوريل: ((رسالتنا واضحة، نحن مازلنا ثابتين في التزامنا تجاه أوكرانيا، وسوف نواصل دعمها في حربها من أجل الحرية، والسيادة)). وتأتي الموافقة الرسمية على حزمة العقوبات ضد روسيا بعدما توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأنها الأسبوع الماضي.

وبموجب الجولة الجديدة، سيتم حظر استيراد، أو شراء، أو نقل الماس الروسي، الطبيعي، والصناعي، والمجوهرات المصنوعة من الماس، اعتباراً من 01 يناير 2024. وينطبق الحظر على الماس الذي منشأه روسيا، والمصدّر منها، والمار عبرها، وكذلك الماس الروسي المعالج في أماكن أخرى.

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