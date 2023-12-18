الإمارات: العملية السياسية هي الخيار الوحيد لإرساء الأمن في ليبيا

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة أن تظل العملية السياسية هي الخيار الأول والوحيد لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، الالتزام بالحوار سبيلاً لحل الخلافات بين الفرقاء.

وفي بيان الدولة أمام مجلس الأمن، قال السفير محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة: ((دخلت ليبيا منذ ثلاثة عشر عاماً منعطفاً حرجاً شهد الشعب الليبي الشقيق خلاله صعوبات جمة بسبب انعدام الأمن والاستقرار، وتردي الأوضاع الإنسانية وظهور تحديات اقتصادية جسيمة)).

وأضاف ((رغم ذلك، تمكن الليبيون خلال السنوات الماضية من إحراز تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى تسوية سلمية، تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة من السلم والتنمية والازدهار)).

وشدد أبوشهاب على أن هناك عقبات لا بد من تجاوزها، وفي مقدمتها الانقسامات التي أصبحت تهدد المكتسبات التي تحققت في العملية السياسية.

الانتخابات

وأعربت الإمارات في بيانها عن الأمل أن تعقد ليبيا انتخاباتها البرلمانية والرئاسية، وفقاً لقوانين متفق عليها، تمهيداً لإنهاء المراحل الانتقالية بتوافق الجميع. وجددت دعمها لجهود اللجنة المشتركة 6+6 لصياغة القوانين الانتخابية، متطلعة إلى مواصلة الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص، وساطتهم لبناء الجسور بين الأطراف الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة.

وأكد البيان أن مستقبل ليبيا وشعبها رهن بخفض التصعيد والابتعاد عن قوة السلاح لإحلال الأمن في البلاد. ورحب في هذا السياق بما ورد في تقرير الأمين العام حول عدم وجود خروقات لوقف إطلاق النار خلال الفترة المشمولة في التقرير.

وطالب البيان بسحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، باعتباره مطلباً لا بد منه لترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا. وشدد على ضرورة مواصلة التصدي للإرهاب في ليبيا واقتلاعه من جذوره، بما يشمل القضاء على تهديدات الجماعات الإرهابية خاصة في الجنوب.

المسارات

وقال أبوشهاب ((يجب أن يوازي العمل على إحراز تقدم في المسارات الأمنية والسياسية والإنسانية في ليبيا، التركيز على مسار الاقتصاد والتنمية، باعتباره جوهر إحلال الاستقرار في البلاد على المدى البعيد)).

وجدد الدعوة لتحييد قطاعي النفط والمال عن الاستقطاب السياسي والحفاظ على وحدتهما ونزاهتهما.

وشدد البيان على ضرورة مواصلة دعم المجتمع الدولي للمناطق المنكوبة من الفيضانات، إلى جانب متابعة المساعي الرامية إلى وضع آلية وطنية تساعد البلاد على إدارة الكوارث والتعامل معها. كما شدد على الحاجة لإكمال المصالحة الوطنية، على أن تكون شاملة وجامعة ولا تقصي أحداً، مؤكداً مواصلة الإمارات دعمها كافة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة العربية.

وقال أبو شهاب في ختام البيان إن ((العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشعل مزيداً من التوترات الإقليمية، وعلينا بذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على التقدم الذي شهدته دول المنطقة تجاه الحلول السلمية، ومنها ليبيا)).

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