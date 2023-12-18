أوستن في إسرائيل سعياً لـ«صراع محدود ومركّز»

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لدى وصوله إلى إسرائيل، أمس: إن الزيارة تأتي تأكيداً على ((التزام أمريكا الصارم تجاه إسرائيل، والتأكيد على الحاجة لحماية المدنيين في قطاع غزة)).

والتقى وزير الدفاع الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع الإسرائيلي، ومجلس الوزراء الحربي، حيث أكد التزام أمريكا الصارم تجاه إسرائيل، ومناقشة عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي لـ((تفكيك حماس))، والتأكيد على الحاجة إلى حماية المدنيين من الأذى، وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويحرص أوستن من خلال الزيارة على بحث سبل إنهاء الحرب المكثفة على غزة، والانتقال إلى صراع محدود ومركز بدرجة أكبر، حيث ضغط أثناء زيارته على المسؤولين الإسرائيليين، من أجل تحديد معالم الحرب، وفقاً لشبكة ((سي إن إن)).

وذكر مسؤول رفيع المستوى أن أوستن سيتلقى تحديثات محددة حول كيفية تقييم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، والجيش الإسرائيلي للتقدم، الذي أحرزوه في المرحلة الحالية من الحرب على غزة لتفكيك البنية التحتية لحماس، وفق تعبيرهم.

يشار إلى أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل تأتي بعد أيام من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، للصحافيين في تل أبيب، بأن إسرائيل تعتزم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب تركز فيها على ((طرق أكثر دقة)) لاستهداف قيادة حماس.

وتمثل زيارة أوستن الرحلة الثانية، التي يقوم بها إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وقد أجرى مشاورات متعددة مع نظيره الإسرائيلي غالانت، وتحدث الاثنان 27 مرة منذ 7 أكتوبر.

هذا وتبدو إسرائيل مصرة على المضي قدماً في عمليتها العسكرية في غزة من دون تحديد جدول زمني لانتهائها، وذلك رغم الضغوط الأمريكية لاستعجال نهاية القصف المكثف، والانتقال لـ((مرحلة أخرى)) من الحرب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز