قصف وحصار واعتقالات.. إسرائيل تصعد حربها على مستشفيات غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً، منذ 73 يوماً، ما أدى إلى مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70 % منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

وتشهد غزة قصفاً مستمراً، استهدف أمس، مستشفى الشفاء شمال القطاع، في حين هزت انفجارات ضخمة وسط القطاع، حيث لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في ((مجازر إسرائيل في جباليا، ومثلهم تحت الأنقاض))، وفقاً للسلطات الصحية بغزة.

استهداف المستشفيات

ومن جديد، تعود مستشفيات غزة لتصدر المشهد إثر تجدد القصف عليها، حيث لقي عشرات الفلسطينيين حتفهم، وأصيب آخرون جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء.

وذكر تلفزيون فلسطين أن 15 شخصاً، أغلبهم من الأطفال، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدخل مستشفى الشفاء ومبنى الجراحة، حيث تحاصر

القوات الإسرائيلية المستشفى، واعتقلت 38 كادراً صحياً منه.

كذلك قتل وأصيب العشرات في قصف نفذته القوات الإسرائيلية على المناطق الشرقية والشمالية في خانيونس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي غضون ذلك، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن ((قصفاً إسرائيلياً استهدف مستشفى مبارك للولادة بمجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس أسفر عن مقتل فتاة وإصابة عدد آخر جلهم من الأطفال، وتم نقل العديد من الأطفال الجرحى، جراء القصف، لقسم الاستقبال في المجمع لتقديم الخدمات الطبية لهم)).

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الفتاة التي لقيت حتفها في قصف المستشفى، هي الجريحة دنيا أبو محسن وهي مصابة ومبتورة القدمين، وفي مقطع فيديو مصور للفتاة، أكدت قبل أسبوع أن حلمها كان انتهاء الحرب، وأن تعود لها قدماها التي بترتا في قصف إسرائيلي لمنزل عائلتها قبل أسابيع وأدى القصف حينه لمقتل 4 من أفراد عائلتها.

حصيلة

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مقتل 110 أشخاص في غارات إسرائيلية في شمال قطاع غزة، وأفادت ((وكالة الأنباء الفلسطينية))، بمقتل وإصابة العشرات جرَّاء قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر بقطاع الصحة قولها إن أكثر من 100 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي على جباليا.

في المقابل، ذكرت صحيفة ((جيروزاليم بوست))، أمس، أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أربعة من العسكريين في معارك الـ 24 ساعة الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أول من أمس مقتل جندي وإصابة آخر بإصابات خطيرة، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ بدء العدوان البري إلى 122.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجندي الخامس القتيل هو الرقيب احتياط ليدور يوسف كرفاني، البالغ من العمر 23 عاماً، الذي يتبع كتيبة الهندسة 8163 من قيادة المنطقة الجنوبية.

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