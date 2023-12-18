إسرائيل قتلت 300 فلسطيني بالضفة منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية، أمس، إلى أكثر من 300 منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت 4 أشخاص، بينهم طفلان، أمس، في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وتتوالى التوترات في مناطق الضفة، وجديدها في الساعات الماضية، اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس في طولكرم وقصفه بالمسيّرات.. وكذلك اقتحام قوة راجلة كبيرة المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية شمالي الضفة، وكل ذلك يرفع منسوب المخاوف من تمدّد الصراع إلى الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف الوصول إلى مناطق القصف والاشتباكات لنقل الجرحى.

وفي المقابل، ذكرت مصادر إسرائيلية، أن قوة عسكرية تعرضت لإطلاق نار قرب مستوطنة ((تيلم)) جنوبي الخليل.

ومنذ 7 أكتوبر وإعلان حالة الطوارئ، صعدت القوات الإسرائيلية حربها وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية واعتقلت أكثر من 3000، وسط تسليح المستوطنين عشوائياً.

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