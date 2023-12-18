بيونغيانغ تطلق صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

أطلقت كوريا الشمالية، أمس، صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، الأكثر تقدماً لديها، ويمكنه بلوغ العمق الأمريكي، بحسب خبراء، لترفع بيونغيانغ بذلك العدد القياسي لتجاربها العسكرية، خلال العام الجاري.

في وقت قوبلت التجربة الصاروخية الجديدة لبيونغيانغ، بإدانات دولية، سريعة، وواسعة، تركزت حدتها فيما بين العواصم الثلاث الحليفة، واشنطن، وسيئول، وطوكيو.

جاء إطلاق كوريا الشمالية التجربة الصاروخية بعد يوم على إطلاقها صاروخاً باليستياً قصير المدى، أول من أمس، حيث دانت بيونغيانغ، واشنطن، لترتيب ما أسمته ((مقدمة لحرب نووية))، مع وصول غواصة أمريكية، تعمل بالطاقة النووية إلى سيئول، أول من أمس. وقالت كوريا الجنوبية: إن الصاروخ الذي أطلقته جارتها الشمالية، يستخدم الوقود الصلب، الذي يجعل نقل الصواريخ أسهل، وإطلاقها أسرع، مقارنة بتلك التي تعمل بالوقود السائل.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، باتخاذ إجراء مضاد ((فوري، وساحق))، داعياً إلى رد مشترك مع الولايات المتحدة واليابان. فيما أفادت وزارة الدفاع اليابانية بأن الصاروخ الباليستي العابر للقارات يمكن أن يصل مداه إلى أكثر من 15 ألف كيلو متر، ما يعني أنه يمكن أن يصل إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا: إن ((عمليتي الإطلاق لا تمثلان فحسب انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن لدولي، بل تمثلان تهديداً للسلام والاستقرار في المنطقة.. ونحن ندينهما بشدة)). كما نددت واشنطن بالتجربة الصاروخية، ووصفتها بأنها تشكل تهديداً لجيرانها، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال البيت الأبيض: إن الولايات المتحدة تؤكد مجدداً التزامها بالدفاع عن اليابان، وكوريا الجنوبية، بعد التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية. وأضاف: إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تحدث مع مدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية، تشو تاي يونغ، ومستشار الأمن القومي الياباني، أكيبا تاكيو، ونددوا جميعاً بالتجربة الصاروخية، ((التي تعد انتهاكاً صارخاً للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي)).

بالتزامن مع التجربة الصاروخية أجرى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أمس، محادثات رفيعة المستوى، مع نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، باك ميونغ، في بكين.

وذكرت ((الخارجية الصينية))، في بيان، نقلاً عن وانغ، خلال اجتماعه مع باك، أن الصين تنظر دائماً إلى علاقاتها مع كوريا الشمالية من منظور استراتيجي، وطويل الأجل. وقال وانغ: إن بكين مستعدة لتعزيز الاتصالات، والتنسيق الثنائي، وتعميق التبادل والتعاون في مجالات مختلفة، وأكد وانغ دعم بلاده ((الثابت)) لكوريا الشمالية.

بينما تبادل وانغ، وباك، وجهات النظر حول القضايا ((ذات الاهتمام المشترك)) (لم يوضح البيان الصيني تفاصيلها)، قال وانغ: ((في وجه الاضطرابات المسجلة على الصعيد الدولي، لطالما تبادلت الصين (وكوريا الشمالية) الدعم الثابت والثقة)). وشدد وانغ على أن ((الصداقة التقليدية بين الصين و(كوريا الشمالية)، التي أقامها زعماء البلاد السابقون وعززوها تشكّل ورقة رابحة ثمينة)).

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