عبدالفتاح السيسي يفوز بفترة رئاسية ثالثة

أعلن رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، فوز الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة، مدتها ست سنوات، تستمر حتى العام 2030، بعد اكتساحه منافسيه الثلاثة في الانتخابات الرئاسية المصرية، وحصوله على نسبة 89.6 % من إجمالي أصوات 39,702,451 صوتاً، من إجمالي الأصوات الصحيحة، التي بلغت 44,288,361 صوتاً.

وأكد بدوي ((اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، متضمناً فوز عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية)).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات في القاهرة، أمس، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وبثه التلفزيون المصري الرسمي على الهواء مباشرة.

وقال بدوي: إن عدد الأصوات الباطلة 489,307 أصوات، بنسبة 1.1 % من إجمالي الحضور، ونوّه بدوي بأن إجمالي ما حصل عليه المرشح الرئاسي حازم عمر، 1,986,352 صوتاً، بنسبة

4.5 % من الأصوات الصحيحة، وإجمالي ما حصل عليه المرشح الرئاسي، عبد السند يمامة، 822,606 أصوات، بنسبة

1.9 % من الأصوات الصحيحة، وإجمالي ما حصل عليه المرشح الرئاسي، فريد زهران، 1,776,952 صوتاً، بنسبة 4 % من الأصوات الصحيحة.

ووفق ما أعلن بدوي: ((بلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 67,032,438 ناخباً، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في داخل القطر المصري وخارجه، 44,777,668، بنسبة مشاركة بلغت 66.8 %، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 44,288,361 صوتاً، بنسبة 98.9 % من إجمالي الحضور، أما عدد الأصوات الباطلة فبلغ 489,307 أصوات، بنسبة 1.1 % من إجمالي الحضور.

النسبة الأعلى

ووصف بدوي نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية خلال العام الجاري (66.8 %) بأنها ((الأعلى في تاريخ مصر))، وأفاد بأنها نسبة أعلى من نسبة 41 % المسجلة في الانتخابات الرئاسية السابقة في مصر عام 2018.

وقال: ((كانت نسبة التصويت في هذه الانتخابات هي الأعلى في تاريخ مصر، إذ بلغت 66.8 %، ولا توجد أي تجاوزات أو خروقات شابت العملية الانتخابية، التي حازت على إشادة من المنظمات المحلية والدولية)). ولم تتلق الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، بحسب ما أعلن بدوي، ((أي طعون من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية، أو وكلائهم خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء)).

الحدود الشرقية

في الغضون، أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن الحرب الدائرة على حدود مصر الشرقية، في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة ((حماس))، تستدعي استنفار كل الجهود للحيلولة دون استمرارها، لأنها تمثل تهديداً للأمن القومي المصري، بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام.

وقال السيسي، في كلمة عقب إعلان فوزه بفترة رئاسية ثالثة، ((أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين، الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتي في مقدمتها، تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، التي تستدعى استنفار كل جهودنا، للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام)).

وأضاف السيسي: ((وكأن اصطفاف المصريين كان تصويتاً للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية)). وتابع: ((إننى أدرك يقيناً حجم التحديات التي مررنا بها، وما زلنا نواجهها)).

واستطرد السيسي بالقول: ((إن البطل الحقيقي في مواجهة تلك التحديات هو المواطن المصري العظيم الذى تصدّى للإرهاب، وعنفه.. وتحمّل الإصلاح الاقتصادى، وآثاره.. وواجه الأزمات بثبات، ووعي، وحكمة)). وشدّد السيسي على ((بذل كل الجهود اللازمة للاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة.. التي نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية.. تجمع أبناءها فى إطار من احترام الدستور، والقانون.. وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا.. محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها.. وتســعى لتوفيـر الحياة الكريمة له تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية.. التي تحافظ على أمنها القومي)).

واختتم بالقول: ((أتوجه لكل المرشحين المنافسين.. بتحية واجبة على ما قاموا به.. من عمل عظيم، وأداء سياسي راقٍ.. يمهّد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية، والتنوّع)).

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