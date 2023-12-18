«دبي للإعلام» تحتفي بيوم «الضاد»

احتفلت ((دبي للإعلام)) باليوم العالمي للغة العربية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر من كل عام، يقام هذا العام تحت شعار ((العربية: لغة الشعر والفنون))، وذلك من خلال حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الإبداعية التي تبرز جماليات اللغة العربية وروائعها عكست حرص واهتمام ((دبي للإعلام)) باللغة العربية.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت في مقر ((دبي للإعلام))، تنظيم ورشة ((ترميم الورق))، بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، حيث تم خلالها تعريف الموظفين بأساسيات حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات وتقنياته وأدواته المختلفة، ونوعية الأصماغ الطبيعية التي يتم استخدامها في هذه العملية التي تسهم في حفظ المخطوطات والكتب القديمة.

وأتاحت ((دبي للإعلام)) لموظفيها، فرصة التعبير عن حبهم وشغفهم وتقديرهم للغة العربية، وذلك من خلال ((ركن الكتابة التفاعلية)) الذي أقامته بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)).

كما عرضت ((دبي للإعلام))، مجموعة لوحات فنية من إبداع إحدى موظفات المؤسسة، حيث احتفت من خلالها بفنون الخط العربي وجمالياته وأصالته. وأكدت خديجة اليوسف، مدير إدارة التسويق والاتصال في ((دبي للإعلام))، حرص ((دبي للإعلام)) على حماية ودعم وإثراء اللغة العربية وتعزيز مكانتها وحضورها في المجتمع.

وقالت: تسعى ((دبي للإعلام)) من خلال برامجها المختلفة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وحضورها في المجتمع وتطويرها والنهوض بها، كونها تشكل وعاءً للمعرفة والثقافة والفنون والتاريخ العربي، وهو ما يعكس أهميتها كجسر للتواصل بين المجتمع المحلي والثقافات الأخرى، منوهة إلى أن احتفاء ((دبي للإعلام)) بهذا اليوم يمثل تعبيراً عن ما تمتلكه اللغة العربية من جماليات وما تتمتع به من مرونة وثراء معرفي واسع، ما يعكس أهميتها ركيزة أساسية لترسيخ التنوع الحضاري والثقافي بين الأمم.

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