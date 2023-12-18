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فعاليات ثقافية وتراثية في احتفال«كهرباء دبي» بيوم اللغة العربية

12/18/2023 7:31:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات اتسمت بطابع عربي وثقافي وتراثي، حرصاً منها على تعزيز الهوية الوطنية في المجتمع، وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

ونظمت الهيئة، ورشة عن الخط العربي لموظفيها ومعرضاً مصغراً لبيع الكتب العربية ووفرت مصادر وكتباً متنوعة بالعربية لتشجيع موظفيها على القراءة.

وشاركت الهيئة، نشرات إلكترونية داخلية تثقيفية تتضمن معلومات قيمة حول لغة الضاد، ونظمت في المبنى الرئيس فعاليات منوعة شملت أنشطة تفاعلية لاختبار معلومات الموظفين ومدى إلمامهم باللغة العربية، فضلاً عن استخدام وسم #بالعربي في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.

وفي رسالة وجهها لموظفي الهيئة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((ندعم في الهيئة مساعي القيادة الرشيدة التي أخذت على عاتقها المحافظة على اللغة العربية وصونها، وتعزيز مكانتها الخالدة بين لغات العالم، ندرك مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية لحماية اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، والحاضنة لهويتنا الوطنية وثقافتنا وتراثنا الأصيل، والجسر الذي يربطنا بجذورنا وتاريخنا، وطريقنا الرئيس نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأضاف معاليه: ((لا ندخر جهداً لتعزيز استخدام اللغة العربية في جميع نواحي الحياة، ونعتمدها لغة أساسية في الاتصال الداخلي والخارجي وفي جميع خدماتنا المقدمة للجمهور، كما نعتمدها لغة أساسية في أنظمة العمل والتقارير المؤسسية الصادرة عن الهيئة، ونلتزم بأولوية تسمية مبادرات ومشاريع الهيئة باللغة العربية)).

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