منصور بن محمد: نبارك لقطر الغالية وأميرها وشعبها

بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لدولة قطر الشقيقة يومها الوطني.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((نبارك لدولة قطر الغالية وأميرها وشعبها الشقيق يومهم الوطني... يوم عز نفتخر به ونتذكر أمجاده. ونسأل الله تعالى أن يديم على قطر الرفعة والرخاء والمزيد من التقدم والازدهار)).

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