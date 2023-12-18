منصور بن محمد: نبارك لقطر الغالية وأميرها وشعبها

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لدولة قطر الشقيقة يومها الوطني.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((نبارك لدولة قطر الغالية وأميرها وشعبها الشقيق يومهم الوطني... يوم عز نفتخر به ونتذكر أمجاده. ونسأل الله تعالى أن يديم على قطر الرفعة والرخاء والمزيد من التقدم والازدهار)).
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN18122023000110011019ID1107622133
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.