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منصور بن محمد: نبارك لقطر الغالية وأميرها وشعبها

12/18/2023 7:31:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لدولة قطر الشقيقة يومها الوطني.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((نبارك لدولة قطر الغالية وأميرها وشعبها الشقيق يومهم الوطني... يوم عز نفتخر به ونتذكر أمجاده. ونسأل الله تعالى أن يديم على قطر الرفعة والرخاء والمزيد من التقدم والازدهار)).

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