صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى القطري

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، دولة قطر الشقيقة، قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني، متمنياً لشعبها كل تقدم ورفاهية وازدهار.

وقال معاليه في برقية تهنئة بعثها إلى حسن عبدالله الغانم رئيس مجلـس الشورى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، أن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى القطري هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن، وهي تمثل في الوقت عينه أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل الخليجي والعربي المشترك في مختلف المجالات وفي جميع المحافل الدولية.

وقال معاليه: ((يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن أبعث لمعاليكم ولأعضاء مجلسكم الموقر بخالص تحياتنا الأخوية، مقرونة بأصدق عبارات التهنئة والمباركة لدولة قطر الشقيقة، قيادة وشعباً، بمناسبة يومها الوطني، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ دولة قطر قيادة وشعباً وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة وقد حققت قطر ما تصبو إليه من إنجازات في مختلف المجالات)).

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