حمدان بن زايد: علاقات تاريخية تربط الإمارات وقطر

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، دولة قطر الشقيقة، بيومها الوطني. وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((نبارك لدولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني.. العلاقات بين بلدينا تاريخية وراسخة وروابط أخوية وثيقة تجمع الشعبين الشقيقين.. ندعو الله عز وجل أن يديم عليهم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار)).
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