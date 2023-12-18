حمدان بن زايد: علاقات تاريخية تربط الإمارات وقطر

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، دولة قطر الشقيقة، بيومها الوطني. وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((نبارك لدولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني.. العلاقات بين بلدينا تاريخية وراسخة وروابط أخوية وثيقة تجمع الشعبين الشقيقين.. ندعو الله عز وجل أن يديم عليهم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار)).

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