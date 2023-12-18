أكاديميون لـ«البيان»: مشاركة قطر أفراحها الوطنية تعزيز لوحدة الصف بين دول «التعاون»

هنأ عدد من الأكاديميين دولة قطر الشقيقة بيومها الوطني، وأكدوا لـ((البيان)) أن مشاركة دولة الإمارات فرحة دولة قطر بيومها الوطني تأتي في إطار تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون، وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك، ووحدة الصف في البيت الخليجي، ودعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات شعوب دول المجلس، باعتبار قطر جزءاً من البيت الخليجي.

وأفاد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، بأنه في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في دولة قطر تم التعاون بين جامعة دبي وجامعة قطر على تنظيم مؤتمر ((مبادئ الإدارة التعليمية المسؤولة)) في مقر جامعة دبي الأسبوع الماضي، مؤكداً أنها خطوة نحو تسهيل المزيد من التعاون بين الجامعتين في إطار تبادل الخبرات وزيارات الطلبة واستغلال الفرص التي تقدمها المؤسستان لتطوير طلابهما الشخصي والمهني.

وأكد أن التعاون مستمر ليس فقط بهدف توحيد الجهود البحثية في المجالات التي تحظى بأولوية عالية بالنسبة للدولتين الشقيقتين، لكن أيضاً لتسهيل تبادل الباحثين والطلبة وتطوير الشراكة في مجال العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على استكمال المسيرة التعليمية والتنموية من أجل خدمة مجتمع البلدين.

موروث شعبي

من جهته أكد الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن مدير جامعة الوصل بدبي، أن العلاقات الإماراتية القطرية متأصلة ومتجذرة بعوامل راسخة أبرزها العادات والتقاليد، والمصاهرة، والجيرة، هذا إلى جانب وحدة الدين واللغة والمصير العربي والخليجي المشترك، فضلاً عن تشابه الموروث الشعبي الشفهي والمادي مما يجعل العلاقة أكثر تماسكاً وارتباطاً.

وأضاف أن تقارب الموقع الجغرافي بين البلدين الشقيقين لعب دوراً بارزاً في مصادر المعيشة والبحث عن الرزق، فالبحر كان هو المصدر الأساسي للمواطن الإماراتي والقطري، حيث شق الأجداد عباب البحر بحثاً عن الرزق، فضلاً عن التشابه في رحلات القنص (الصيد بالصقور والسلوقي)، واستخدام المطايا في التنقلات وركوب الخيل التي أصبحت فيما بعد من الهوايات التي تتصدر عالمياً بدعم قيادة البلدين الرشيدة.

إرث ثقافي

من ناحيته، قال الدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، إن الروابط التاريخية والمتينة بين البلدين الشقيقين تؤكد ضرورة العمل انطلاقاً مما يجمعهما من إرث ثقافي واجتماعي ووشائج القربى والمحبة، وتعكس الحرص المتبادل على تنمية تعاونهما بناء على العلاقات الأخوية المتجذرة والفاعلة ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، الذي يعد من الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة ونهجها الأصيل وسياستها الحكيمة وعزيمتها على تعزيز التعاون، لتحقيق الطموحات المشتركة نحو مراحل أرحب من التقدم والازدهار لمصلحة الجميع.

مستقبل مزدهر

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة منى آل علي أستاذ جامعي، ومستشار ثقافي، تربط كل من دولة الإمارات ودولة قطر علاقات أخوية متينة وراسخة تؤسس لمستقبل مزدهر ومتألق للبلدين والشعبين الشقيقين، كما تحرص قيادتا البلدين على تعزيز سبل تعزيز التعاون الدائم بما يخدم المصالح المشتركة، وتتسم العلاقات بين البلدين الشقيقين بالتعاون الإيجابي والاستراتيجي حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأكدت أن ما يجمع دولة الإمارات ودولة قطر هو الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، فهذا يعد في حد ذاته أحد مقومات العلاقات الأخوية التي تتميز بروح الأصالة، والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تمثل أيضاً ضمانة رئيسية لمجلس تعاون خليجي مستقر ومزدهر.

علاقات أخوية

وأكد الدكتور سيف النيادي، أستاذ مساعد في جامعة العين، أنه في ظل احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر، تبرز أهمية هذه المناسبة كفرصة لتأكيد وتعزيز العلاقات الأخوية بين قطر والإمارات.

وأضاف: ((نستلهم من تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مدى عمق العلاقات الإماراتية-القطرية، والتي تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون الإقليمي، هذه العلاقات، المبنية على أساس الأخوة والتفاهم المتبادل، وتتجاوز الحدود الجغرافية لتعود بالنفع على الشعبين وما يعكس روح التعاون والتلاحم بين البلدين)).

وتابع: ((تجمع كل من دولة الإمارات ودولة قطر علاقات أخوية، إضافة إلى مسارات التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما)).

ونوه بأن وشائج العلاقات بين البلدين الشقيقين تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والتربوية والرياضية والعلمية، إضافة إلى التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من المجالات، التي تعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين على تطوير التعاون ورفع مستواه، مؤكداً أن قيادتي البلدين الشقيقين تحرصان على صناعة النجاح بأياد متكاتفة، وبناء المستقبل بجهود مشتركة.

وأشار إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات ودولة قطر على الصعيد الاقتصادي والتجاري هي أيضاً في تنام مستمر، وذلك بفضل توجيهات القيادتين في البلدين، واللتان تشجعان على مزيد من التعاون والتنسيق في هذا المجال.

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