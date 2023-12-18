عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على التعاون مع المنظمات الدولية لدعم السلام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حرص الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على التعددية والتعاون والشراكة مع المنظمات الدولية المهمة والعمل المشترك متعدد الأطراف، لدعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب.

وثمن سموه الدعوة التي تلقتها الدولة من جمهورية البرازيل الاتحادية للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين لسنة 2024، مؤكداً سموه أن مشاركة الدولة في أعمال مجموعة العشرين العام الثالث على التوالي، والمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، تبرز الشراكة المستدامة التي تم إرساؤها مع المجموعة، كما تجسد العلاقات المتنامية والشراكة الاستراتيجية الإماراتية البرازيلية في المجالات كافة.

وأكد سموه دعم الدولة رئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن دعوة المشاركة في أعمال المجموعة دولةَ ضيف تأتي تجسيداً لعمق العلاقات بين البلدين وشراكتهما المتنامية والداعمة للجهود العالمية المبذولة لتحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات.

وأضاف سموه: أظهرت دولة الإمارات إسهاماتها المهمة والفاعلة في أولويات مجموعة العشرين، في مشاركتها دولةَ ضيف في مجموعة العشرين بفرنسا في سنة 2011، والمملكة العربية السعودية في سنة 2020، وإندونيسيا في سنة 2022، والهند في سنة 2023، ولا سيما في ما يتعلق بالتعافي بعد جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والتحول في مجال الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال سموه استضافت دولة الإمارات مؤتمر الأطراف ((COP 28))، ونجحت بجدارة في احتضان نسخة استثنائية لهذا الحدث العالمي المعني بالمناخ، وأثمرت لقاءات ومفاوضات ((COP 28)) إقرار 198 طرفاً ((اتفاق الإمارات)) التاريخي للعمل المناخي الذي يعد مدخلاً لمرحلة جديدة من العمل المناخي وفق خطة طموحة وفعالة.

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