نظمت جهات عدة في الدولة، أمس، ندوات ومحاضرات احتفالاً بيوم اللغة العربية، في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية لإبراز دور لغة ((الضاد))، مؤكدة ضرورة تمكينها في المجتمع وتعزيز استخدامها بين الشباب على وجه الخصوص، في ظل تغلغل اللغات الأجنبية الأخرى.

وأقامت اللجنة العليا للتشريعات، ندوة بعنوان ((قهوة عربية))، بحضور موظفيها، بهدف تعزيز وتمكين اللغة العربية، وإبراز جمالياتها، وتحسين سلامة نطق مفرداتها، وتبيان معانيها الصحيحة.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة: ((نؤكد على أهمية الندوة في إبراز دور اللغة العربية، وضرورة إتقانها، وتعزيز سلامتها، وضرورة تمكينها في المجتمع بشكل عام، وبين موظفي حكومة دبي على وجه الخصوص)).

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((اليوم العالمي للغة العربية يستقي معناه من عالمية هذه اللغة، وإسهامها العميق في بناء جسور التواصل والتفاعل بين الأمم والشعوب على مر التاريخ)). وأضاف: ((نذكر أنفسنا بالمسؤولية الكبرى التي تقع على عاتقنا أمام الأجيال القادمة لنحمي لغتنا ونقوي حضورها)).

إلى ذلك، أكد تربويون أن الاحتفال بهذه المناسبة يعزز الوعي بأهمية اللغة وثقافة العرب، ويشجع على تعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف المجالات.

وقالت مهرة المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، إن الإمارات واحدة من الدول الرائدة في العالم في دعم والاهتمام باللغة العربية، حيث تولي اهتماماً كبيراً لتعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة، وإن الاحتفال بهذه المناسبة يعزز الوعي بأهمية اللغة وثقافة العرب، ويشجع على تعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والأدب والعلوم والتواصل الاجتماعي.

وأضافت التربوية الدكتورة فوزية الشيخ، أن الجهود البارزة التي بذلتها الدولة لدعم اللغة العربية، تمثلت في إطلاق الجوائز والمجمعات والخروج باستراتيجيات لتطوير تعليمها وإنشاء المؤسسات الوطنية والإقليمية المتخصصة في دعمها، مثل مركز أبوظبي للغة العربية، ومجمع الشارقة للغة العربية، والمركز التربوي للغة العربية بالشارقة، بالإضافة إلى اهتمام مؤسسات التعليم العام والعالي بتطوير مناهج تعليمها وطرق تدريسها، وتوفير التنمية المهنية للمختصين بها لتزويدهم بأحدث المستجدات التربوية والعلمية في طرائق تدريس اللغات.

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