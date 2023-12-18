حمدان بن محمد: نفخر بمجد وإنجازات قطر

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي دولة قطر الشقيقة بيومها الوطني.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((نبارك لدولة قطر الشقيقة وأميرها وحكومتها وشعبها يومهم الوطني... دولة نفخر بمجدها وإنجازاتها.. أدام الله عليهم نعمة الاستقرار والأمان متمنين لهم المزيد من التقدم والازدهار)).

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