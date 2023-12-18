حمدان بن محمد: نفخر بمجد وإنجازات قطر

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي دولة قطر الشقيقة بيومها الوطني.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((نبارك لدولة قطر الشقيقة وأميرها وحكومتها وشعبها يومهم الوطني... دولة نفخر بمجدها وإنجازاتها.. أدام الله عليهم نعمة الاستقرار والأمان متمنين لهم المزيد من التقدم والازدهار)).
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