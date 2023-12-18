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محمد بن زايد ومحمد بن راشد: علاقات أخوية وتاريخية عميقة تربط الإمارات ومصر

12/18/2023 7:31:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة للرئيس عبدالفتاح السيسي التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيداً بمستوى العلاقات بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة.

وقال سموه في تدوينة على منصة ((X)): ((أهنئ أخي عبدالفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها.. الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة)).

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تهنئة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة على منصة ((X)): ((أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة، ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار.. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين)).

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر منصة ((X)): ((خالص التهاني إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية ونيله ثقة الشعب المصري الشقيق.. تمنياتي له التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق تطلعات شعبه إلى مزيد من التنمية والازدهار)).

برقية

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، أعربوا خلالها عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم للرئيس المصري وتمنياتهم له بالتوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقيات تهنئة مماثلة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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