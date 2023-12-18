«كينغز لصناعات الألمنيوم» تستثمر 750 مليون درهم في «كيزاد»

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي ((كيزاد))، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة كينغز لصناعات الألمنيوم، عن بدء الأعمال الإنشائية في منشأة متطورة لتصنيع وإعادة تدوير الألمنيوم في ((كيزاد)).

وتستثمر شركة كينغز لصناعات الألمنيوم 750 مليون درهم لتطوير منشأتها في ((كيزاد))، على قطعة الأرض التي استأجرتها الشركة من مجموعة كيزاد لمدة 50 عاماً، والبالغة مساحتها 100 ألف متر مربع، وسيتم توريد المواد الخام إلى المنشأة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تدير في ((كيزاد)) أكبر مصهر للألمنيوم بالمنطقة، وتعتبر أحد أهم المستأجرين الرئيسين في قطاع المعادن بمجموعة كيزاد.

وتمثل منشأة كينغز لصناعات الألمنيوم، خطوة طموحة نحو تعزيز جهود دولة الإمارات لتوطين سلاسل توريد الصناعات الاستراتيجية، والاعتماد على المواد الخام المحلية، وحماية البيئة، ودمج الممارسات المستدامة في عمليات التصنيع، وتشجيع الاقتصاد الدائري.

وقال محمد الخضر الأحمد الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي ((كيزاد)): ((يسعدنا أن نعلن عن تطوير منشأة جديدة لتصنيع المعادن في ((كيزاد))، من قبل شركة كينغز لصناعات الألمنيوم، يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي من شركة كينغز، إنجازاً مهماً في نمو وتطوير قطاع المعادن لدينا، وقفزة كبيرة في القدرات الصناعية لمناطقنا وآفاقها الاقتصادية)).

وأضاف: ((استثمار هذه المنشأة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، بمثابة شهادة على ثقة المستثمرين المطلقة في الإمكانات الاقتصادية لمجموعة كيزاد وأبوظبي، نحن متحمسون لتسهيل تعاون هذه المنشأة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم)).

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