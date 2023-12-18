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«دبي للتأمين» تقدم حلول تأمين الأصول الرقمية في الإمارات

12/18/2023 7:31:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبرمت ((ون ديجري))، أول شركة مرخصة في آسيا لتأمين الأصول الرقمية، شراكة مع شركة دبي للتأمين، بهدف تقديم حلول تأمين الأصول الرقمية في دولة الإمارات، ودعم الجهات الناشطة في قطاع الويب اللامركزي Web3 في المراكز الإقليمية الفاعلة في هذا المجال، لاسيما في دولة الإمارات.

وأطلقت شركة ((ون ديجري))، قبل عامين، باقة منتجات تأمينية مصممة خصيصاً لشركات الأصول الرقمية باسم OneInfinity، ما عزز مكانتها وحولها إلى شركة مؤثرة في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بقطاع الويب اللامركزي Web3، حيث تسعى لتمكين الجهات الفاعلة فيه وتمكنها من الازدهار.

وتهدف الشراكة الجديدة القائمة بين الشركتين، لتقديم خدمة تأمين المسؤولية التجارية، وتحديداً التعويض المهني وتأمين المديرين والموظفين، ليتعاون الطرفان بعدها في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على المزيد من المنتجات التأمينية التي تدخل سوق الإمارات للمرة الأولى، ومن أهمها تأمين محفظة العملات المشفرة المركزية.

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