«محمد بن راشد للابتكار» يفتح باب الانضمام للدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى الدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق، حيث سيكون التسجيل مفتوحاً أمام الشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج حتى منتصف يناير 2024.

ويجسد البرنامج التزام صندوق محمد بن راشد للابتكار، بدعم ثقافة الابتكار والتعاون المشترك في الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار. ويقدم برنامج مسرع الابتكار، خدمات عالمية المستوى للشركات الأعضاء، كما يوفر التدريب لرواد الأعمال لتسريع نمو شركاتهم، ورفع قدراتها وكفاءتها، وإبراز قيمة حلولها المبتكرة.

ويوفر الصندوق، برامجه الإرشادية للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء.

تطوير منظومة

وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: ((نسعى عبر فتح باب الانضمام للدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار إلى تجديد التزامنا الراسخ بالإسهام في تطوير منظومة فعالة ومزدهرة لريادة الأعمال في الدولة، إذ يعكس هذا البرنامج تركيزنا الكامل على إتاحة الموارد المناسبة التي تلبي احتياجات المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال، وتوفير الإرشاد والتوجيه لهم، ومساعدتهم على بناء شبكة علاقات واسعة وفعالة، وتسهيل وصولهم إلى المستثمرين لتعزيز قدرتهم على النمو، نحن نسهم من خلال رعايتنا للمواهب الوطنية واستقطاب المبتكرين من جميع أنحاء العالم، في صياغة مستقبل اقتصاد الإمارات وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة تقود دفة النمو المستدام والابتكار وريادة الأعمال على مستوى المنطقة)).

منصة فريدة

وإلى جانب برامج الدعم المتكاملة التي يقدمها، يوفر برنامج مسرع الابتكار للشركات الأعضاء، منصة فريدة تمكنها من التواصل مع عدد من أبرز اللاعبين في قطاعاتها والمستثمرين المحتملين وخبراء السوق ورواد الأعمال الناجحين في المنطقة، بما يتيح لها اكتساب خبرات ورؤى قيمة، وتوسيع شبكة علاقاتها، وبناء شراكات استراتيجية جديدة.

وأضافت: ((يتلقى برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار مئات الطلبات سنوياً، ما يعكس الأهمية المتنامية لهذه المبادرة والاهتمام المتزايد بها على كافة المستويات، وفي هذا السياق، قمنا مؤخراً بالإعلان عن قائمة المنضمين للدفعة السابعة من برنامج مسرع الابتكار، والتي شملت 22 من الشركات المبتكرة التي تم اختيارها بعناية من بين أكثر من 230 طلباً تلقيناها من 41 دولة حول العالم، ما يمثل محطة مهمة في مسيرتنا تسهم في تعزيز مكانة الصندوق كمنصة عالمية للابتكار)).

130 شركة

ويتيح فتح باب الانتساب للدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، للمبتكرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، الانضمام إلى أكثر من 130 شركة من 24 دولة من أعضاء برنامج مسرع الابتكار، والتي أسهم البرنامج في العديد من قصص النجاح التي حققتها على مر السنوات، من بينها منصة ((فيروفاكس)) المتخصصة في إدارة وتتبع الأصول ودورة حياة الاستدامة، والتي شاركت في برنامج ((بيبان)) الشهير لريادة الأعمال، وشركة ((ديسوليناتور)) التي تمكنت من تطوير تقنية مبتكرة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية والحرارية، والتي حصدت من خلالها لقب البطولة في تحدي ((سوبر نوفا)) في فعالية ((جايتكس نورث ستار))، فضلاً عن شركة ((ثروة))، إحدى أبرز المنصات المستقلة في مجال الاستشارات المالية في الإمارات.

ولعب برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، دوراً مهماً وحيوياً خلال الأعوام الماضية في تطوير مسيرة الشركات الأعضاء وقدرتها على النفاذ إلى السوق الإماراتية، وذلك من خلال تقديم الدعم لهذه الشركات عبر كامل سلسلة القيمة، وتزويدها بمعلومات ورؤى مفيدة حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.

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