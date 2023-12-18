«الإمارات دبي الوطني» يتعاون مع «هب 71» في حلول التكنولوجيا المالية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن تعاونه مع منظومة التكنولوجيا العالمية ((هب 71)) في أبوظبي، لتزويد عملاء البنك بأحدث حلول التكنولوجيا المالية، والتمهيد لحقبة جديدة من الخدمات المصرفية المتطورة.

وباعتباره بنكاً محلياً رائداً، لديه عمليات تشغيلية إقليمية ودولية، فإن شراكة بنك الإمارات دبي الوطني مع ((هب 71))، تفتح العديد من الآفاق الجديدة، بما في ذلك توسيع نطاق وصول البنك إلى سوق أبوظبي، وتقديم حلول مالية مبتكرة، تلبي احتياجات عملائه المتطورة، وتعزيز التزام البنك بقيادة التطورات على مستوى القطاع.

وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ((يقود بنك الإمارات دبي الوطني، مستقبل الخدمات المصرفية، لتعزيز الرخاء المالي لعملائه وموظفيه، والمجتمعات التي يعمل فيها، ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو الارتقاء بتجارب العملاء، حيث يوظف البنك روح ريادة الأعمال، التي تتمتع بها ((هب 71)) لتقديم حلول مخصصة وخدمات مبسطة لعملائنا)).

بدوره، قال أحمد علي علوان نائب الرئيس التنفيذي لـ ((هب 71)): ((تحرص منظومة ((هب 71)) على دعم نمو الشركات الناشئة المبتكرة، التي تسهم بتوسيع نطاق تطبيقات التكنولوجيا القادرة على إحداث تحول في مستقبل التمويل والقطاعات الأخرى)).

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