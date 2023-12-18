البستاني: النظام الضريبي يشهد توسعاً كبيراً وحقق العديد من أهدافه الرئيسية

أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة نجحت وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المختصة، في إرساء أُسس نظام ضريبي إلكتروني بالكامل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وأن النظام الضريبي يشهد توسعاً كبيراً في قاعدة المتعاملين.

وكرمت الهيئة الاتحادية للضرائب، شركاءها الاستراتيجيين بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الإعلامي، والقطاع المصرفي، والقطاع الخاص، تقديراً لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في دعم جهود الهيئة، والسعي الدائم نحو الريادة في جميع مجالات عملها، للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية لأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً.

وقال البستاني في كلمة له خلال المُلتقى الأول للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2023: ((تمكن النظام الضريبي في دولة الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً من الوصول إلى مرحلة النضج، وحقق العديد من أهدافه الرئيسية، وفي مقدمتها المساهمة الفعالة في تنويع مصادر الدخل الوطني للاستمرار في تقديم خدمات عامة راقية لأجيال المستقبل في بيئة مستدامة وبنية تحتية متطورة)).

وأضاف: ((حرصت الهيئة الاتحادية للضرائب منذ تأسيسها على ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية مع كافة الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص، ما كان له دور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، وتحقيق أهداف مهمة أبرزها الربط الإلكتروني المتطور بين النظام الضريبي وأنظمة الجهات المعنية، وتقديم جميع خدمات الهيئة إلكترونياً، ومن بينها تنفيذ عمليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز