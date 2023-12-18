«الشرق الأوسط للطاقة» يستعد لإطلاق أكبر فعالية في دبي

كشف معرض الشرق الأوسط للطاقة، الفعالية الأكثر شمولاً في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن استعداداته لتنظيم أكبر فعالياته حتى الآن، مع إطلاق دورته التاسعة والأربعين، بين 16 و18 أبريل 2024.

ويضم المعرض هذا العام، 12 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، متجاوزاً دورة عام 2023 بأربع قاعات، ويشغل مساحة عرض تصل إلى 28.500 متر مربع، أي بزيادة قدرها 35 % عن فعالية العام الماضي.

ويشهد المعرض، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الجهات العارضة، والعدد مرشح للزيادة، مع بقاء أربعة أشهر على انطلاق الفعاليات، حيث قدمت أكثر من 1.500 شركة محلية ودولية، طلب مشاركة في الفعالية، وأبدت استعدادها لتقديم حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل والتوزيع والحلول الذكية، واستهلاك الطاقة وإدارتها، ومولدات الطاقة الاحتياطية والطاقة الحرجة.

وقال عزان محمد، مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض: ((شكل الاستثمار المتنامي في خطط التحول إلى الطاقة النظيفة في المنطقة عاملاً مشجعاً للجهات العارضة، وعزز موقع المعرض في منطقة تستقطب شريحة واسعة من الزوار، من حماستهم للمشاركة في هذه الفعالية)).

وأضاف: ((حققنا العام الماضي رقماً قياسياً في عدد الزوار، بلغ أكثر من 52 ألف متخصص في هذا القطاع، من منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، ويمثل ذلك قفزة بنسبة 155 % عن الأرقام المسجلة في عام 2022، ما يعني تمكن الجهات العارضة من الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء المحتملين من منطقة جغرافية كان من الصعب الوصول إلى أسواقها، ويواصل المعرض مسيرته في دورة هذا العام، بعد نحو خمسة أشهر، ويضم 15 جناحاً وطنياً ومتخصصاً بالقطاع حتى الآن)).

وتلقت إدارة المعرض، تأكيد حجوزات الأجنحة لدول وشركات القطاع من الصين، والتشيك، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، وكوريا، وباكستان، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا، وتايوان، وتركيا، والمملكة المتحدة، وشركة إنترسولار.

وتتضمن دورة 2024 أيضاً، ثلاثة مؤتمرات استراتيجية رفيعة المستوى، هي: قمة القيادة، والندوات التقنية، ومؤتمر إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط، حيث يقدم خبراء القطاع رؤى قيمة حول تحولات الطاقة، ودراسات الحالة لحلول الطاقة في العالم، ومناقشة تحديات الاستدامة الملحة في القطاع.

وأضاف عزان: ((تم تكليف خبراء عالميين لتقديم رؤى مهمة لتوجيه المخططات الوطنية لتحولات الطاقة، وإجراء الدراسات حول حلول الطاقة في العالم، ودراسة تحديات الاستدامة الملحة في القطاع، ووضع الأسس لدمج مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج)).

ويقدم معرض الشرق الأوسط للطاقة هذا العام أيضاً، جلسات إحاطة لمجلس الإدارة، تجمع بين الجهات المعنية العالمية الرئيسة والمستثمرين والموردين من قطاع الطاقة، كجزء من برنامج المشترين العالميين لكبار الشخصيات.

وتشمل موضوعات الإحاطة الرئيسة في المعرض، التأثير الكبير لسوق السيارات الكهربائية في أنظمة الكهرباء، وإزالة الكربون من أصول الطاقة المتطورة، وتأمين الطاقة لتحديث أنظمة الطاقة، وإدارة عمليات الشبكات الصغيرة والتحكم فيها، وريادة الأعمال، والتنمية المحلية في قطاع المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة مخاطر قطاع الطاقة من قبل المؤسسات المالية التنموية في الشرق الأوسط.

وتتضمن الفعالية أيضاً، إمكانية تواصل فعالة مع افتتاح صالة إينرجايز لاونج في ساحة العرض، حيث يمكن للمشاركين الاسترخاء، ومناقشة الأعمال ضمن أجواء مريحة.

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