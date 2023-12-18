للأرقام حياة سرية يستكشفها كتاب جديد

في بدايات العقد الثاني من القرن الجاري، خضع 21 طفلاً أعمارهم حول أربع سنوات لتجربةٍ مثيرة، طُلب منهم النظر إلى شاشةٍ عليها صندوقان، وعليهم اختيار الصندوق الذي يظنون أنه يحتوي على أقل عدد من النقاط، وقد اختار ثلاثة أرباعهم الصندوق الصحيح حينما احتوى كل صندوقٍ على نقطة واحدة على الأقل، ولكن حينما أُضيف صندوقٌ ثالثٌ احتوى على الصفر خياراً، انخفضت نسبة الإجابات الصحيحة إلى أقل من 50 %.

يُرجّح أن هذا يرجع إلى أن تعلّم العدّ عادةً ما يبدأ بالرقم ((واحد))، أو ربما لأن فكرة الأرقام ترتبط بالأشياء في العالم الحقيقي (بدلاً من غيابها)، وعلى ما يبدو، فإن فكرة ((لا شيء)) رقماً لم تكن مفهومةً بشكلٍ بديهي بالنسبة للأطفال.

قد يبدو ((الصفر)) واضحاً لنا مفهوماً، ولكنه يُعدّ واحدة من بين الظواهر الرياضية العديدة في كتاب تاريخ الرياضيات الجديد ((الحياة السرية للأرقام)) تأليف كيت كيتاغوا وتيموثي ريفيل، والذي يتسم بقصة مُعقدة بشكلٍ مُذهل، فقد استعصى هذا المفهوم على عُلماء الرياضيات القُدامى حتى نحو القرن السابع في الهند، إلى أن تحول الصفر من مُجرد حفظ لخانة حسابية إلى رقم يُمكن حسابه فعلياً.

وكما برهنت كيتاغوا، مُديرة مكتب تعليم الفضاء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وتيموثي ريفيل، نائب رئيس التحرير الأمريكي في مجلة نيو ساينتست، فإن الأجيال السابقة لم تنظر دوماً إلى الأرقام كما نفعل، وكما ذَكَرَا في كتابهما: ((على الرغم من أن الرياضيات غالباً ما تُقدم أنها تتألف من تسلسلات منطقية مُنظمة من الأفكار والبراهين والنظريات، فإن تاريخها نادراً ما كان بهذه البساطة والوضوح))، لا لشيء إلا لأنها سردية سيطر عليها شخصيات ومُجادلات غربية، غالباً على حساب مُبدعين آخرين.

إن كتاب الحياة السرية للأرقام مُحاولة لتصحيح المسار، فنحن نسمع عن عالم الرياضيات الفارسي جمشيد الكاشي، الذي حدّد قيمة الـ((ط)) أو ثابت الدائرة إلى 16 موقعاً بنظام العد العشري في القرن الخامس عشر، وهو أكثر برقمين مما نحتاجه لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء؛ وكيف يُمكن أن نُسميها نظرية ((جوجو)) بدلاً من نظرية فيثاغورس، وهو اسم ضلعيّ المُثلث في اللغة الصينية، وهي أول لغة سُجِلت بها النظرية؛ وعن الأصول الحقيقية لحساب التفاضُل والتكامُل، الذي لم يولد على يد إسحاق نيوتن أو جوتفريد ليبنيز، إنما في ولاية كيرلا الهندية في القرن الرابع عشر، حيث ابتكر مادهافا من مدينة سانجاماجراما نموذجاً لسلسلة غير نهائية، اعتمدت في استنتاجها على حساب التفاضُل والتكامُل، وهو أحد العمالقة الذين ادعى نيوتن أنه وقف على أكتافهم ليرى ما هو أبعد.

ويسعى كيتاغوا وريفيل أيضاً إلى معالجة التوازن بين الجنسين في تاريخ الرياضيات، فيُقدمان لنا لمحة عن النساء اللواتي لم يحظينَ قط بالتقدير الذي حظي به نُظراؤهن الذكور، مثل باندروسيون، التي حلّت مسألة مُضاعفة المكعب في القرن الرابع، ولكن فترة طويلة كان الناس يفترضون أنها رجل، على الرغم من ضمائر التأنيث التي خاطبها بها مُعاصروها، وهناك أيضاً هيباتيا، التي كانت مسؤولة عن متحف الإسكندرية القديم، وهي الوثنية عبقرية الرياضيات التي بنَت الأسطرلاب ومقياس كثافة السوائل، وكتبت تمارين تُصاحب كتاب علم الرياضيات ديوفانتوس أريثميتيكا، وعلى الأرجح عاشت حياة العزوبة، وصَدت محاولات تقَرُب تلاميذها عن طريق تهدئتهِم بالموسيقى. وفي مرحلة لاحقة، هناك إليزابيث أميرة بوهيميا في القرن السابع عشر، والتي قال عنها رينيه ديكارت: ((الشخص الوحيد الذي وجدته حتى الآن فهم تماماً جميع أعمالي المنشورة سابقاً)).

قد يُؤدي هذا النهج الشامل إلى انقسام القراء، ولكن هذا ليس تأريخاً تُحذف فيه الشخصيات الرياضية المعروفة، بل نهج شامل يتضمن إضافة شخصيات جديدة. وفي أوقات الاستقطاب والمعلومات المزيفة، تأتي هذه الحكاية المُمتعة التي توقفك لتذكيرك بماهية البرهان، وتُبهجك بالسعي وراء الاكتشاف، والذي لا يُمانع فكرة أن الأفكار الجديدة ستحلّ محلّه هو الآخر.

يبدو أن هناك أكثر من مُجرد أرقام على المحك: الرياضيات بحث عن النظام والفهم في عالم فوضوي وغير مفهوم، والهندسة، حرفياً، قياس الأرض، ووفقاً لأرسطو هي التي ((تسحب الروح نحو الحقيقة)). إن سعي كتاغوا وريفيل للحصول على صورة كاملة للموضوع يبرز أكثر من مُجرد روح العصر للتقدير الاجتماعي، إنما يُمثل السبيل الوحيد الذي يجب أن تكون عليها الدقة المُناسبة لتأريخ علم الرياضيات، أي طريقة أُخرى، ببساطة، لن تكون منطقية.

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