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«نيو» تتلقى 2.2 مليار دولار من «سي.واي.في.إن»

12/18/2023 7:31:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة نيو الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، أمس، إنها وقعت اتفاقاً لتلقي استثمارات تبلغ 2.2 مليار دولار من شركة ((سي.واي.في.إن هولدينجز)) للاستثمار ومقرها أبوظبي.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه نيو، لتعزيز الكفاءة في عملياتها بخفض عُشر قوة العمل والتخلي عن مشروعات غير أساسية وسط مواجهة مبيعاتها للمركبات الكهربائية لضغوط في حرب أسعار مع ((تسلا)). وأضافت نيو على موقعها الإلكتروني: إن الصفقة التي من المتوقع إتمامها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري سترفع حصة ((سي.واي.في.إن هولدينجز)) فيها إلى 20.1 % من إجمالي الأسهم المصدرة، بعد أن ضخت الشركة استثماراً بمليار دولار في يوليو.

وستحول الصفقة ((سي.واي.في.إن هولدينجز)) إلى أكبر مساهم منفرد في نيو، لكن يظل للمؤسس والرئيس التنفيذي وليام لي أغلب صلاحيات التصويت.

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