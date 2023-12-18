«نيو» تتلقى 2.2 مليار دولار من «سي.واي.في.إن»

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت شركة نيو الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، أمس، إنها وقعت اتفاقاً لتلقي استثمارات تبلغ 2.2 مليار دولار من شركة ((سي.واي.في.إن هولدينجز)) للاستثمار ومقرها أبوظبي.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه نيو، لتعزيز الكفاءة في عملياتها بخفض عُشر قوة العمل والتخلي عن مشروعات غير أساسية وسط مواجهة مبيعاتها للمركبات الكهربائية لضغوط في حرب أسعار مع ((تسلا)). وأضافت نيو على موقعها الإلكتروني: إن الصفقة التي من المتوقع إتمامها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري سترفع حصة ((سي.واي.في.إن هولدينجز)) فيها إلى 20.1 % من إجمالي الأسهم المصدرة، بعد أن ضخت الشركة استثماراً بمليار دولار في يوليو.
وستحول الصفقة ((سي.واي.في.إن هولدينجز)) إلى أكبر مساهم منفرد في نيو، لكن يظل للمؤسس والرئيس التنفيذي وليام لي أغلب صلاحيات التصويت.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN18122023000110011019ID1107622116
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.