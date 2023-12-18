6.84 ملايين مستخدم مسجل في الهوية الرقمية

أظهر تقرير صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى 6.84 ملايين مستخدم مسجل، يستفيدون من 15 ألف خدمة يقدمها 232 مزود خدمة، بينما تم إصدار نحو 7 ملايين مستند عبر منصة التحقق الرقمي ((UAE Verify)).

وسلط تقرير الممكنات الرقمية 2023 الضوء على ما توفره الهيئة بالتعاون مع شركائها في مجال الممكنات والبنية التحتية للتحول الرقمي في الإمارات، إلى جانب بعض المؤشرات ذات الصلة، والإنجازات الريادية التي تم تحقيقها في هذا الاتجاه.

وأحصى التقرير وصول عدد المعاملات في السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات إلى مليون و273 ألفاً و64 معاملة، في حين تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات 1.5 مليار معاملة، وجرى التعامل مع أكثر من 500 ألف حالة عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين ((تواصل 171)).

وعن أداء الشبكة الرقمية الاتحادية ((FEDnet))، أشار تقرير الممكنات الرقمية إلى وجود 5076 خادماً افتراضياً تمثل البنية التحتية السحابية، ووصل عدد الجهات المستفيدة من بوابة الإنترنت عالية الأداء إلى 40 جهة، بينما استفادت 46 جهة من البنية التحتية السحابية، و35 جهة من خدمة النسخ الاحتياطي.

وبين التقرير أن عدد المسجلين في الأكاديمية الافتراضية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصل إلى 34 ألف مسجل، يستفيدون من 180 دورة تدريبية.

تطوير

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: إن الأرقام الواردة في التقرير تبرز روح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية، ومن ذلك الحكومات الرقمية المحلية التي نتشارك وإياها في إنجاز وتطوير التجارب الرقمية المتكاملة على طريق مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي انسجاماً مع رؤية ((نحن الإمارات 2031)) وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالتركيز على الرقمنة كونها أساساً لاقتصاد المستقبل ومدخلاً لتطبيق مفاهيم المدن الذكية على أرض الواقع.

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات، أظهر التقرير وصول تغطية الهاتف المتحرك إلى 100% في مناطق الدولة المختلفة، بينما تغطي شبكة الجيل الخامس 97.0.3% من مجمل المناطق المأهولة.

وبلغ عدد مشتركي الهاتف المتحرك، بحسب التقرير، 22 مليوناً و178 ألفاً و236 مشتركاً، يقابلهم 3 ملايين و774 ألفاً و64 مشتركاً في خدمات النطاق العريض المتنقل، لتحل دولة الإمارات بذلك في المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت، وفي المرتبة الثانية عالمياً في معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك، والسادسة عالمياً في عرض نطاق الإنترنت الدولي لكل مستخدم، إلى جانب محافظة دولة الإمارات على ريادتها العالمية المرة الرابعة على التوالي في تغطية الألياف الضوئية ((FTTH))، بنسبة 97%، بحسب بيانات المجلس الأوروبي للألياف الضوئية.

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