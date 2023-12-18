دبي قاعدة انطلاق لتوسع «فارو فنتشورز» إقليمياً

أعلنت شركة ((فارو فنتشورز))، الشركة الأم لكلّ من ((فارو كابيتال))، مكتب العوائل المتعددة، الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، والشركة الدولية العاملة في مجال توفير حلول التنقل ((فارو أند كو))، عن توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من قوة دبي كمركز مالي عالمي.

من المتوقع أن يوفر مكتب ((فارو كابيتال)) الجديد، بمركز دبي المالي العالمي، إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات التي تشمل إدارة الاستثمار واستشارات الأعمال الخيرية والتخطيط العقاري وحوكمة الشركات العائلية والتعاقب وغيرها من الخدمات. كما ستكتمل عملية افتتاح المقرّ الجديد هذه بحضور شركة ((فارو أند كو)) في هيئة المنطقة الحرة الدولية (IFZA)، بهدف توفير مجموعة سلسة من خدمات الهجرة والتنقل الإضافية.

ويتولّى راجيف جارج، المؤسس المشارك والمدير العام، مع فنسنت فالاداريس، المدير العام، لعمليات ((فارو كابيتال)) في دبي، حيث سيضطلعان بقيادة جهود التعامل والتواصل مع العملاء، والتوظيف، وتعزيز بصمة الشركة في المنطقة.

فرص مهمة للأعمال

وقال جارج: ((يشكّل إنشاء مقرّنا الرئيسي في دبي فصلاً جديداً مشوقاً من قصة نموّ ((فارو كابيتال)). فللشرق الأوسط باع طويل في التجارة والاستثمار وتوليد الثروات، وبالتالي سيقدّم فرصاً مهمّة لأعمالنا. ويتزايد الطلب على حلول إدارة الثروات المتطوّرة للغاية من الشركات المستقلة مثل شركتنا، والتي تتمتع بدراية شاملة بالاحتياجات المعقّدة للعملاء الأثرياء)).

واكتسبت الإمارات في السنوات الأخيرة سمعة مرموقة كمركز مالي رئيسي للعائلات والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، حيث يُتوقع أن يصل سوق المكاتب العائلية في المنطقة إلى أكثر من 1 تريليون دولار (3.67 تريليونات درهم) بحلول عام 2026. وأوضح هيمانت تاكر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ ((فارو كابيتال)) في سنغافورة قائلاً: ((ستلعب ((فارو كابيتال)) دوراً رائداً في دعم التوسّع المستمر في قطاع المكاتب العائلية في الإمارات، ما يوفر مزيجاً فريداً من الرؤى المحلية والخبرة الدولية لكلّ علاقة مع العملاء)).

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: ((يسعدنا أن تفتتح شركة ((فارو)) مقرّها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي لتسريع المرحلة التالية من نموّها. وستسهم ((فارو)) بتغذية المنطقة بالمعرفة والخبرة اللتين اكتسبتهما على مدار السنين، مع تركيز قوي على إدارة الثروات والمكاتب العائلية، وهما القطاعان اللذان يشكّلان نسبة كبيرة من عملاء مركز دبي المالي العالمي ويسهمان بشكل كبير في اقتصاد دبي. كما ترسّخ هذه الخطوة مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً عالمياً رائداً للتوسّع الدولي، وإدارة الثروات، والمكاتب العائلية المتعددة، وتمثّل إنجازاً مهماً آخر ضمن مسيرة النمو المستندة لمستهدفات استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030)).

فريق

وتأسّست شركة فارو كابيتال في أكتوبر 2022، على يد فريق متميّز في القطاع المالي يضم هيمانت تاكر (رئيس أسواق جنوب آسيا العالمي والشرق الأوسط، بنك سنغافورة)، ومانيش تيبروال (الرئيس التنفيذي، مايتري لإدارة الأصول)، وماهيش كومار (شريك الضرائب، ويذرز وورلدوايد)، وأوثبال راو (المدير التنفيذي، بنك سنغافورة)، وراجيف جارج (المدير العام، بنك سنغافورة).

كانت شركة فارو كابيتال جمعت أكثر من مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من إطلاق الشركة، وهي تضم اليوم 18 موظفاً، ولديها خطط لمواصلة جهود توسيع الفريق، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز حضورها في الشرق الأوسط لدعم سجل العملاء الذي يتوسع بوتيرة متسارعة.

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