500 شركة ناشئة في «ستيب للتكنولوجيا» بدبي فبراير

يستعد مؤتمر ستيب Step Conference، الفعالية الأبرز في مجال التكنولوجيا ضمن إمارة دبي، لتنظيم دورته الـ12 وذلك خلال يومي 21 و22 فبراير 2024 بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم.

واستضاف مؤتمر ستيب خلال السنوات الـ12 الماضية الآلاف من الشركات الناشئة التي مثّلت 58 دولة، وتلقى ما نسبته 28.5 % من هذه الشركات مجتمعة تمويلاً بمبلغ يزيد على 800 مليون دولار. وخلال دورة عام 2024، ستشارك 500 شركة ناشئة ضمن أكثر من 500 اجتماع وجلسة نقاشية، فضلاً عمّا يزيد على 150 شركة متخصصة في رأس المال الاستثماري لإتاحة مصادر تمويل تُقدر قيمتها بمبلغ 8.2 مليارات دولار. وعلى مدار يومين، سيشهد الحدث مشاركة 8 آلاف من الحضور من كل أنحاء العالم، ليسهم المؤتمر في ترسيخ مكانة دبي ضمن المشهد العالمي لقطاع التكنولوجيا.

تنوع

ومن المرتقب أن تكون دورة عام 2024 من المؤتمر الأكثر أهمية وتنوعاً على الإطلاق من حيث فعالياتها، إذ من المقرر أن تكشف عن مسار جديد خاص بالذكاء الاصطناعي يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 والتي تسعى إلى الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح رائدة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. وعبر هذا المسار، سيسلط خبراء القطاع الضوء على الإمكانات الواعدة والتحديات الماثلة للتكنولوجيا التحويلية، وسيتطرقون لمواضيع مهمة عدة تشمل: الذكاء العام الاصطناعي، الأطر التنظيمية والرقابية للذكاء الاصطناعي، نماذج اللغات الضخمة، أنظمة المساعدة، والتعلّم العميق.

وتستضيف مدينة دبي للإنترنت، التي كانت وما زالت لأكثر من عقدين من الجهات الرئيسية المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية التحوّل الرقمي في دبي، النسخة الثانية عشرة من هذا الحدث البارز بينما تواصل ترسيخ شراكتها الطويلة والمثمرة مع مؤتمر ((ستيب)).

وفي هذا الصدد، أشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، بأن الذكاء الاصطناعي بات بمثابة عامل تحفيز لتمكين أصحاب المواهب من الأفراد والمؤسسات من بلوغ آفاق لم يسبق لها مثيل من الإنتاجية والإبداع.

وقال عمّار المالك: ((نحرص انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 على مواصلة سعينا الدؤوب تعزيز بيئة الابتكار المتكاملة في مدينة دبي للإنترنت، بما يسهم في بناء مستقبل قائم على الكفاءة والابتكار والترابط الوثيق. ولا شك في أن شراكتنا المستمرة مع مؤتمر((ستيب)) تعكس التزامنا المشترك بتعزيز قطاع ريادة الأعمال ودفع عجلة التطور التكنولوجي قدماً في إمارة دبي والمنطقة على حد سواء)).

وسيُخصص مؤتمر ستيب 2024 أجندة فعاليات غير مسبوقة، بمشاركة مجموعة بارزة من المتحدثين عبر مسارات أخرى مثل المسار الأولي والمسار الرقمي ومسار التكنولوجيا المالية ومسار الأرض ومسار الصحة. وتضم قائمة المتحدثين المرموقة من رواد القطاع كلاً من أمجد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة ((ريبلإت))، وماريو نوفل، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBC ومستضيف لإحدى أكبر المساحات التابعة لمنصة X، وزوبي أوديزوي، مغني الراب ورائد الأعمال في المجال الإبداعي، والدكتورة سوزان غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة Dendra Systems، حيث سيتشارك كل منهم آراءه وأفكاره وسيخوضون في جلسات حوارية بناءة.

منعطف هام

وقال مهدي غيساسي، مدير إدارة المنتجات في Google DeepMind وأحد الضيوف المتحدثين خلال المؤتمر: ((يمثل مؤتمر ستيب 2024 بالنسبة لي منعطفاً مهماً ويجسد دلالة واضحة على عمق التزام دولة الإمارات تجاه مواصلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس ومسؤول. وبنظري، فإن المحادثات المتعمقة والمتبصرة بشأن الذكاء الاصطناعي ليست مجرد خطوات بسيطة، بل هي المسار الذي سيقودنا نحو إرساء مستقبل مشرق وغير مسبوق يعود بالنفع على العالم بأسره)).

وستتبوأ الشركات الناشئة مرتبة الصدارة خلال فعاليات مؤتمر ستيب 2024، مع إضافة مهمة وجديدة إلى أجندة أعمال الحدث، تحت اسم ((حلقة المؤسسين)) وهي منصة مخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة الذين ينشدون الإرشاد والتوجيه والنصائح من الخبراء المتمرسين.

ذكاء اصطناعي

وقال راي ضرغام، الرئيس التنفيذي في ((ستيب)): ((لقد بات من الجلي أن العالم التكنولوجي آخذ بالتطور والنمو المتسارع نحو عالم الذكاء الاصطناعي، ومن منطلق أن مؤتمرنا هو حدث متخصص في المجال التكنولوجي، فإننا نحرص على التكيف والتأقلم لنرتقي ونصبح مؤتمراً متخصصاً في مجال الذكاء الاصطناعي. إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد توجه عابر، بل هو مكون ثابت ودائم الحضور في حاضرنا وفي مستقبلنا أيضاً. وعليه، توخينا إطلاق مسار الذكاء الاصطناعي ليكون في مقدمة المسارات التي سيتمحور حولها مؤتمر ستيب)).

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