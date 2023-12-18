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4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

12/18/2023 7:31:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 4 مليارات درهم عبر 704 مبايعات بقيمة 3.4 مليارات درهم، منها 61 مبايعة للأراضي بقيمة 701.22 مليون درهم و643 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.7 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 57.67 مليون درهم في القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 45.17 مليون درهم في نخلة جبل علي. وتصدرت نخلة جبل علي المناطق في عدد المبايعات مع 16 مبايعة بقيمة 372.14 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 95.93 مليون درهم، وجاءت مبايعة بـ720 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 79 مبايعة بقيمة 575.14 مليون درهم تلتها الخليج التجاري مع 77 مبايعة بقيمة 141.95 مليون درهم. وسجلت الرهونات 532.8 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 318.54 مليون درهم و121 رهن فلل وشقق بقيمة 214.25 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 165.61 مليون درهم. وتم تسجيل 32 هبة بقيمة 85.72 مليون درهم أهمها بمنطقة الخبيصي بقيمة 25 مليون درهم.

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