توقع مستوى تاريخي لإطلاق المشاريع العقارية بدبي 2024

تتواصل حالة زخم القطاع العقاري في دبي بدعم الطلب الكبير وقدرة الإمارة المتزايدة على استقطاب الأثرياء والموهوبين وأصحاب الأعمال من حول العالم، فيما توقعت «بروبرتي مونيتور» أن يسجل إطلاق المشاريع العقارية الجديدة في الإمارة مستويات تاريخية خلال 2024.

وأشارت إلى تواصل الطلب على العقارات النوعية والفاخرة، لافتةً إلى أن حصة العقارات التي تزيد 10 ملايين درهم السوقية من المبيعات سجلت نحو 5,1 % خلال نوفمبر الماضي.

ولفتت «بروبرتي مونيتور» إلى أن دبي تحتضن نحو 130 مشروعاً عقارياً إضافياً في مراحل التخطيط، وتوقعت أن تحافظ عمليات الإطلاق الجديدة للمشاريع على مستوياتها القياسية تاريخياً خلال العام المقبل.

وأوضحت أن عمليات إطلاق المشاريع التطويرية الجديدة على الخارطة ما زالت عند مستويات قياسية، حيث تمت إضافة نحو 8,500 وحدة على الخارطة إلى السوق للبيع خلال نوفمبر الماضي، بقيمة مبيعات إجمالية مجمعة متوقعة 19.5 مليار درهم، وتمثل الشقق منها 90.9 % بينما تمثل المنازل والفيلات 6.1 % و3 % على التوالي. وتجاوزت عمليات إطلاق المشاريع الجديدة 86,000 وحدة بقيمة إجمالية للمبيعات 252 مليار درهم، متجاوزة أرقام نهاية 2022 بنحو 33,000 وحدة بقيمة 95 مليار درهم.

ورفعت الوحدات العقارية فوق 10 ملايين درهم حصتها السوقية من 3.9 % في أكتوبر إلى 5.1 % في نوفمبر الماضي، فيما استحوذت العقارات بين 2 - 3 ملايين درهم على الحصة السوقية الأكبر بنحو 18.2 %، مرتفعة 1.3 % على أساس شهري مقارنة بحصة في أكتوبر عند 16.9 %.

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