آبل تتوقف عن بيع أحدث ساعاتها في أمريكا بعد فقدانها براءة الاختراع



أعلنت

شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية آبل أنها ستتوقف عن بيع أحدث إصداراتها

من الساعات الذكية في الولايات المتحدة بسبب نزاع على براءات الاختراع ، ما يعني خروج أجهزتها من السوق في أوج

موسم العطلات المزدحم ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن بيان للشركة ، أن مبيعات الإصدار التاسع من ساعات آبل

وألترا 2 ستتوقف في متجر الشركة على الإنترنت في 21 ديسمبر وفي متاجر البيع بالتجزئة الفعلية بدءا من عشية عيد الميلاد.

وتأتي هذه الخطوة قبل حظر الاستيراد المتوقع لطرز ساعات آبل المزودة بخاصية استشعار الأكسجين الدم - وهي ميزة في أحدث إصداراتها

- بسبب معركة قانونية مع شركة ماسيمو.

وقالت آبل ،

إنها تجري

حاليا :" فترة مراجعة رئاسية جارية فيما يتعلق بأمر من لجنة التجارة الدولية الأمريكية بشأن نزاع تقني حول الملكية الفكرية المتعلقة بأجهزة ساعات آبل التي تحتوي على خاصية استشعار الأكسجين في الدم".

ونظرا لأن فترة المراجعة لن تنتهي حتى 25 ديسمبر ، فإن آبل ستتخذ خطوات استباقية للامتثال إذا استمر الحكم".

يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي ، قضت "لجنة التجارة الدولية" بأن آبل تنتهك براءات اختراع ماسيمو وستحتاج إلى وقف بيع الأجهزة المخالفة.

وتتعلق براءات الاختراع بتطبيق ساعات آبل الذي يسمح بقياس تشبع

الأكسجين في دم الشخص المستخدم.