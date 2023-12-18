جيرونا يهزم ألافيس بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني



سجل المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك هدفين ليكتب جيرونا فصلا آخر من "قصة سندريلا" الاثنين بفوزه 3-صفر على ألافيس ليتخطى ريال مدريد ويستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

تقدم الفريق القطالوني للصدارة برصيد 44 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد وتسع نقاط عن برشلونة بطل الموسم الماضي الذي يحتل المركز الثالث.

افتتح دوفبيك التسجيل في الدقيقة 23 بتسديدة من مدى قريب وعزز بورتو تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء.

وسجل الأوكراني دوفبيك الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد تعرض يان كوتو لعرقلة داخل المنطقة في الدقيقة 59.

وهذا الفوز 14 لجيرونا في 17 مباراة ليحقق مسيرة رائعة عززت حظوظه في المنافسة على لقبه الأول بعد موسمين فقط من صعوده لدوري الأضواء.



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