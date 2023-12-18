أمريكا تشكل تحالفاً دولياً للتصدي لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الولايات المتحدة الإثنين تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات"، يضمّ عشرة بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.
وجاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكّله هذه الجهة".
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