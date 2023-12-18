أعلنت الولايات المتحدة الإثنين تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات"، يضمّ عشرة بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكّله هذه الجهة".

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أمريكا تشكل تحالفاً دولياً للتصدي لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

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