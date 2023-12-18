العراق: مقتل ضابط وإصابة آخر في سقوط طائرة في مدينة طوز خورماتو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع أن ضابطا بالجيش العراقي قتل وأصيب آخر في حادث سقوط طائرة في مدينة طوز خورماتو شمالي العراق.
وأضافت الوزارة أن عطلا فنيا أدى إلى سقوط الطائرة أثناء تنفيذ الخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "اثناء تنفيذ واجب دعم واسناد الخطة الامنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني باحدى الطائرات مما ادى الى سقوط الطائرة وتحطمها بعد اقلاعها من مطار حليوة".
وأضافت، أن "الحادث تسبب باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة اعلاه، وأصابة النقيب الطيار علاء سلمان"، مبينة انه "تم نقل جثمان العقيد الشهيد والنقيب الجريح الى مستشفى طوز خورماتو".
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