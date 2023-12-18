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الجيش الأردني: مقتل وإصابة عدد من المهربين على الحدود الشمالية

12/18/2023 7:31:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الاثنين، مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال الاشتباكات المستمرة بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلحة على الحدود الشمالية منذ فجر الاثنين.

وكشف المصدر بالصور عن هويات ثمانية من المهربين التسعة الذين تم القبض عليهم، كما بين المصدر بالصور مضبوطات الأسلحة والمخدرات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية قد اسقطت منذ شهر فبراير الماضي عدة طائرات مسيرة قادمة من سوريا تنوعت حمولاتها بين مخدرات وقطع أسلحة ومتفجرات.

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